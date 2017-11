Donald Trump Jr et WikiLeaks communiquaient pendant les élections américaines

Alors que l’enquête sur l’influence russe pendant les élections américaines se poursuit aux États-Unis, nouveau rebondissement : Donald Trump Jr, fils de l’actuel président, et WikiLeaks ont communiqué pendant presque un an par messages privés sur Twitter. L’organisation y apparaît comme particulièrement active sur ses requêtes.

Comme on a pu le voir encore hier dans notre article sur le climat morose à la NSA, les relations entre les États-Unis et la Russie sont complexes et tendues. Outre-Atlantique, il ne fait aucun doute que la Russie a usé de son influence pendant les dernières élections, aboutissant à la victoire inattendue de Donald Trump.

Parmi les éléments troublants, la publication en juillet 2016 par WikiLeaks d’un lot d’emails provenant des serveurs du Democratic National Committee (DNC), comité central du parti démocrate. En pleine campagne électorale, le calendrier avait de quoi engendrer des soupçons. Dans ces correspondances, on pouvait notamment lire des critiques acerbes à l’encontre de Sanders Lee, alors concurrent de Hillary Clinton, relançant les tensions au sein du parti.

Communication privée entre WikiLeaks et Donald Trump Jr