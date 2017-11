NVIDIA signe un nouveau trimestre record, grâce à l'IA et à la Switch

NVIDIA a présenté ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice fiscal 2018 (de février 2017 à janvier 2018). Le fabricant de GPU, porté par le marché des datacenters, y apparait plus en forme que jamais et poursuit sa folle croissance amorcée l'an dernier.

L'épopée de NVIDIA continue, trimestre après trimestre. « Nous avons connu un trimestre génial, et ce au travers de tous nos vecteurs de croissance », résume Jensen Huang, le fondateur et PDG de NVIDIA en introduction de la présentation de ses derniers résultats financiers.

Records battus

Sur le troisième trimestre de son exercice fiscal 2018, NVIDIA a réalisé un chiffre d'affaires de 2,64 milliards de dollars, en progression de 18 % par rapport au deuxième trimestre, et de 32 % sur un an. Un record absolu pour l'entreprise.

Bien aidé par une marge brute qui culmine à 59,5 % (+1,1 point sur trois mois, +0,5 point sur un an), la marque au caméléon bat également son meilleur score du côté du résultat opérationnel, avec un bénéfice de 895 millions de dollars, en hausse de 30 % sur trois mois et de 40 % sur un an.

Le résultat net atteint lui aussi des sommets. Il s'établit à 838 millions de dollars au troisième trimestre, contre 583 millions de dollars il y a trois mois (+44 %) et 542 millions de dollars l'an dernier à la même période (+55 %).

Une croissance inédite