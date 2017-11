Pannes en série chez OVH, des sites inaccessibles

Depuis plus d'une heure, OVH subit une panne d'envergure, deux de ses centres de données à Strasbourg ayant perdu leurs sources d'alimentation. En parallèle, un lien important entre ce site et Roubaix est tombé, selon l'entreprise qui se dit à pied d'œuvre.

À 8h15 sur Twitter, Octave Klaba annonce que les deux arrivées électriques de ses centres de données strasbourgeois (SBG1 et SBG4) sont tombées, quand les deux groupes électrogènes « se sont mis en défaut ». La salle de routage n'est donc plus alimentée, constate le fondateur d'OVH. Selon une capture d'écran du site Travaux de l'hébergeur, lui aussi inaccessible, les routeurs ne seraient plus alimentés depuis 7h14.

Le réseau optique qui relie ses centres de données de Roubaix et de Strasbourg avec les autres points de présence de l'hébergeur serait aussi hors-ligne, affirme encore Klaba. Vers 9h, les sites ovh.com, ovh.net et ovhtelecom.fr étaient difficilement joignables, selon nos constatations.

Certains clients disent être affectés par la panne, une partie des sites concernés étant simplement inaccessible. L'ampleur exacte de l'incident n'est pas connue.

L'entreprise ne fournit pas encore d'indication sur la reprise de l'activité. Octave Klaba déclare qu'ERDF tente de déterminer le problème d'alimentation, OVH essayant lui de redémarrer ses deux groupes électrogènes.

Nous avons contacté OVH et Octave Klaba pour avoir des détails sur le problème. Nous reviendrons sur cet incident dès que nous aurons de plus amples informations.