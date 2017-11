Dès Chrome 64, Google veut mettre fin aux redirections non désirées et pourra frapper fort

Parfois, des sites redirigent leurs visiteurs, de manière volontaire ou non, vers des pages tierces sans que l'utilisateur ne le désire. Google a décidé de régler le problème dans Chrome et va mettre plusieurs barrières en place. Cela ira jusqu'à une liste empêchant l'ouverture de nouvelles fenêtres et onglets aux plus récalcitrants.

Nous avons tous visité un site qui nous a renvoyé vers une page nous alertant que nous avions un virus ou gagné un iPhone. Derrière cette mauvaise pratique, on retrouve une dérive du marché publicitaire actuel, entièrement automatisé, où les éditeurs ne savent plus vraiment ce qui est diffusé sur leurs pages.

Ainsi, des petits malins achètent des publicités et placent des scripts de redirection qui vous renvoient vers des pages qui cachent parfois des arnaques et autres annonces trompeuses. L'ampleur du phénomène est telle que de grands médias sont concernés. Et malgré les efforts entrepris, notamment avec un contrôle a posteriori des annonces diffusées, on retrouve encore des internautes qui se plaignent régulièrement sur Twitter :

Depuis qqes jours, je constate que si je laisse un onglet @lemondefr ouvert, je suis au bout d'un certain temps redirigé vers une arnaque. - pic.twitter.com/UcFbgQKNIX — Batou (@_batou_) 6 novembre 2017

Les redirections via une iFrame ou lors d'un clic, c'est fini