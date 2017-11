Mozilla : blocage constant des trackers et des pubs dans Firefox 57, un contre-guide de Noël

Firefox 57 va désormais permettre d'activer constamment la protection contre le pistage, et donc d'une bonne partie des publicités. En parallèle, Mozilla met en ligne un guide de Noël qui se focalise sur la vie privée... dont l'audience est mesurée par Google Analytics.

Avec les travaux en cours sur le moteur de rendu de Firefox 57 Quantum et les WebExtensions, un aspect du navigateur de Mozilla avait été mis de côté : les paramètres relatifs à la vie privée.

La fondation s'est en effet fait dépasser par Apple et Google sur ce terrain, le premier proposant un nouveau dispositif de lutte contre le tracking, et le second préparant rien de moins qu'un bloqueur de publicités qui sera mis en place l'année prochaine. Il fallait donc réagir, et cela commence à se mettre en place.

Firefox 57 : un blocage permanent des trackers devient possible

Première étape importante : l'ajout d'une option concernant la protection contre le pistage dans Firefox 57. Pour rappel, celle-ci permet de bloquer les trackers possiblement présents sur les sites, à travers les listes de Disconnect, avec la possibilité de définir des exceptions. Effet de bord : cela bloque également les publicités dans de nombreux cas.

Jusqu'alors, le navigateur proposait seulement de l'activer en navigation privée ou de la désactiver. Avec Firefox 57, l'option « Toujours » sera présente. Ainsi, Firefox intègre nativement une protection permanente contre le tracking qui va également bloquer certains espaces publicitaires :

L'ajout a été officialisé dans le bug tracker de Mozilla, cette possibilité étant désormais accessible depuis le canal bêta qui intègre Firefox 57. Comme précédemment, deux listes sont proposées : basique (par défaut) et stricte, cette dernière pouvant parfois bloquer des éléments légitimes et empêcher le bon fonctionnement de certains sites.

La protection contre le pistage est activée par défaut dans le cadre de la navigation privée, mais il suffit désormais d'un clic pour la rendre permanente. Pour ajouter une exception, il faudra cliquer sur le bouclier à gauche de l'URL puis sur « désactiver la protection pour ce site ».

Les produits de Noël étudiés sur le terrain de la vie privée (avec Google Analytics)

Dans le même temps, la société a décidé de marquer le coup à l'occasion des fêtes de fin d'année en publiant un contre-guide de Noël. Dans celui-ci, elle fait la longue liste des cadeaux qui sont susceptibles d'espionner les utilisateurs et ne sont pas vraiment très doués sur le terrain de la vie privée.

Pour cela, elle catalogue leurs composants et leurs capacités : disposent-ils d'un micro, d'une caméra, récupèrent-ils la localisation de l'utilisateur, nécessitent-ils la création d'un compte, proposent-ils des options relatives à la vie privée, peut-on supprimer les données collectées, etc.

Bref, un travail relativement intéressant. On aimerait d'ailleurs que Mozilla aille plus loin sur ce terrain et cesse d'utiliser Google Analytics au sein de ses services (voir ici pour l'opt-out).

D'ailleurs, fait « marrant » de ce site : c'est le tracker de Google qui est utilisé comme dispositif de mesure d'audience, Mozilla n'affichant pas de message spécifique ou ne laissant pas le choix de le désactiver pour ceux qui ne veulent pas être suivis à la trace par le géant du Net :