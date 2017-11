Raja Koduri quitte finalement AMD et pourrait rejoindre Intel

C'est fait ! AMD et Raja Koduri viennent d'officialiser leur séparation. Une annonce qui intervient quelques semaines après un départ en congé sabbatique de ce dernier, juste après qu'Intel a dévoilé un nouveau processeur intégrant une partie graphique Radeon.

À la rentrée, AMD annonçait le départ en congé sabbatique du responsable du Radeon Technologies Group, Raja Koduri. Dès lors, certains y voyaient la possibilité d'un départ définitif après le raté du lancement des Radeon RX Vega, tant au niveau de la communication que des résultats ou de la commercialisation.

AMD avait alors démenti, comme il est d'usage dans ce genre de cas. Pourtant, on apprend ce matin que Raja Koduri va bien quitter la société. Une nouvelle qui survient le lendemain de l'annonce par Intel d'une puce intégrant un processeur maison, de la mémoire HBM2 et une partie graphique.

Dans une note envoyée à ses équipes et dévoilée par Hexus, Koduri indique avoir passé 40 jours en famille, à réfléchir à la situation. Confirmant que, selon lui, la société va dans la bonne direction, il indique néanmoins avoir envie de poursuivre sa passion au-delà du hardware et de prendre en charge des solutions plus larges. Après quatre ans de bons et loyaux services, il a donc décidé « de prendre la décision très difficile de quitter le RTG et AMD ».

Lisa Su devrait continuer de prendre en charge le RTG en attendant l'annonce d'un nouveau responsable. AMD perd ici l'une de ses « têtes d'affiche », dans un secteur où la société est en difficulté. Il lui faudra donc rebondir rapidement pour que la marque Radeon retrouve de sa superbe, comme cela a été le cas du côté des CPU.

Notez enfin que les dernières rumeurs donnent Raja Koduri comme en partance chez Intel. Si cela se confirme, il sera intéressant de voir à quel poste celui-ci est embauché, et s'il arrive à mettre en œuvre une stratégie plus payante que celle dont il a eu la charge chez AMD ces dernières années.