Bandes-annonces : Borg/McEnroe, The Foreigner, Star Wars, Downsizing, 3 Billboards...

Cette semaine, plusieurs drames sont à l'affiche, mais aussi de l'action avec Jackie Chan dans The Foreigner et un biopic avec Borg/McEnroe. Plusieurs bandes-annonces ont été mises en ligne, notamment pour 50 Nuances Plus Claires, Star Wars : Les Derniers Jedi ou encore Downsizing pour ne citer qu'eux.

Karine Viard jalouse, Diane Kruger et Nicolas Duvauchelle que tout sépare

Dans Jalouse, Karine Viard incarne « Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée », qui « passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive ». Cette comédie a été coécrite par David et Stéphane Foenkinos. Les moyennes sont de 6,4 sur 10 aussi bien chez IMDb que SensCritique.

Vous préférez les drames ? Tout nous sépare pourrait vous plaire, d'autant qu'il regroupe une pléiade d'acteurs de renom : Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu, Nicolas Duvauchelle, Sébastien Houbani. Voici son pitch : « Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille. Deux amis d’enfance. Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux mondes ». Les critiques ne sont par contre pas vraiment bonnes avec des moyennes de 4,1 et 4,2 seulement.

Un violon, une montagne et un court de tennis

Encore un drame avec La Mélodie. « A bientôt cinquante ans, Simon (Kad Merad) est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux, il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de Farid ». Sur IMDb ce film obtient 6,8 sur 10, contre 5,5 sur 10 sur SensCritique.

Vous en voulez encore ? La Montagne entre Nous sera également à l'affiche demain : « Livrés à eux-mêmes après le crash de leur avion en pleine montagne, deux étrangers (Idris Elba et Kate Winslet) doivent compter l’un sur l’autre pour faire face aux conditions extrêmes. Réalisant qu’ils n’ont aucun espoir d’être secourus, ils tentent leur chance à travers des centaines de kilomètres de nature hostile, acceptant que ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront trouver le courage de tenter de survivre ». Les moyennes sont de 5,6 et 6,3 sur 10.

Comme son nom l'indique, le film Borg/McEnroe est un biopic sur les deux joueurs de tennis et leur duel légendaire durant le tournoi de Wimbledon en 1980 : « C’est l’histoire de deux hommes qui ont changé la face du tennis et sont entrés dans la légende, mais aussi du prix qu’ils ont eu à payer ». Shia LaBeouf incarne John McEnroe, tandis que Sverrir Gudnason joue Björn Borg. Les notes sont plus élevées avec 6,9 et 7,2 sur 10 de moyenne.

Quand Jackie Chan rencontre Pierce Brosnan, ça déménage

Enfin, dans The Foreigner, Jackie Chan reprend du service aux côtés de Pierce Brosnan : « À Londres, un modeste propriétaire de restaurant de Chinatown va tenter de retrouver les terroristes irlandais responsables de la mort de sa fille ». L'histoire est basée sur le roman The Chinaman de Stephen Leather.

Des nuances plus claires, les panneaux de la vengeance

Universal Pictures a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour 50 Nuances Plus Claires, le troisième et dernier volet des aventures de M et Mme Grey. Au cinéma le 7 février 2018. Le studio présente aussi Girls Trip, un Very Bad Trip à la Nouvelle-Orléans pour quatre vieilles amies : « Entre danses, alcools, bagarres et romances, toutes les conditions sont réunies pour enflammer la ville ». Il faudra attendre le 13 décembre.

La 20th Century Fox dévoile 3 Billboards, Les Panneaux de la Vengeance, dont voici le pitch : « Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville ». La paisible bourgade va rapidement changer de visage. Sortie prévue pour le 17 janvier.

De Star Wars à Downsizing, les plus grands ne sont pas ceux qu'on croit

Le 13 décembre, Star Wars : Les Derniers Jedi sortira dans les salles de cinéma. La nouvelle bande-annonce ne dure que 45 secondes et recycle une bonne partie des précédentes, avec tout de même quelques nouvelles scènes. Nous pouvons par exemple voir Luke Skywalker dans le Faucon Millenium, de quoi faire vibrer la corde nostalgique de certains.

Dans le même temps, Disney n'en finit plus de publier des vidéos sur Coco, son prochain film d'animation qui arrivera à la fin du mois (le 29 novembre).

En attendant le 10 janvier, Paramount Picture a mis en ligne la « bande-annonce finale » de Downsizing. « Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 12 cm (le ‘downsizing’). Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une formidable occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie ». Une nouvelle vie, avec quelques surprises, et la découverte du monde sous un autre angle.

The Disaster Artist : un film sur un roman inspiré par un film

A24 propose une bande-annonce pour The Disaster Artist. Il s'agit, accrochez-vous bien, d'une adaptation du roman de Greg Sestero qui retrace les dessous et le tournage du film The Room de Tommy Wiseau ; vous suivez ? Si The Room ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit d'un célèbre nanar sorti en 2003, parfois considéré comme le « le Citizen Kane des mauvais films ».

Netflix a mis en ligne une vidéo afin de présenter les nouvelles séries et films qui seront disponibles dans le courant du mois. Pour rappel, la websérie Stargate : Origins s'est dévoilée avec quelques images du tournage il y a quelques jours. Elle sera diffusée sur la plateforme Stargate Command.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.