Le PDG de Radio France plaide pour « une redevance universelle et automatique »

Cette année encore, le numéro un de Radio France, Mathieu Gallet, plaide pour une réforme profonde de la redevance audiovisuelle. Il demande cette fois une ponction « universelle et automatique » pour l’ensemble des foyers.

Hier, dans les colonnes du Journal du Dimanche, Mathieu Gallet a demandé instamment une réforme de la contribution à l’audiovisuel public afin d’ « en financer les indispensables mutations ».

Son idée ? Inspirée de l’Allemagne ou de la Suisse, elle consiste à prélever une redevance « universelle et automatique » dans chaque foyer français. « Et pour que l’argent n’aille pas renflouer les caisses de nos entreprises ou finisse plus banalement dans les poches de l’État, ajoute le PDG de Radio France, un fonds d’aide à la transition numérique et à la transformation des organisations serait spécialement créé ».

En février dernier déjà, il prenait l’exemple sur notre voisin d’outre-Rhin où un foyer paye 17,98 euros chaque mois, pour réclamer une réforme en France « lors de la prochaine mandature ».

L’année prochaine, si tout va bien