Twitter clarifie ses règles, mais leur application pose toujours question

Twitter a publié des éclaircissements sur ses conditions d’utilisation. Une communication attendue, tant l’entreprise est sous pression à la suite de nombreux comportements de type harcèlement. Si ces règles ont toujours été là, leur application concrète semble toujours poser problème.

Comme prévu dans son safety calendard, Twitter a mis en ligne vendredi soir un billet résumant ses nouvelles règles. Le service de micro-blogging tient à préciser un certain nombre de points, sur des thématiques loin d’être nouvelles : comportement abusif, pensées suicidaires, spam, violence graphique et pornographie.

Comme le rappelle l’entreprise, ces règles ont toujours existé, mais elle souhaitait en faire un rappel, en les détaillant davantage et en fournissant plus d’exemples. Au-delà de ces « fondamentaux », la société compte également publier dans les semaines qui viennent des pages pour chaque thématique, qui apporteront de nouveaux exemples et précisions.

Comportement abusif : une question de contexte et de valeur informative