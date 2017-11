Blizzcon : StarCraft II en free-to-play, 7e extension et serveurs Vanilla pour WoW

Comme le veut la tradition, Blizzard a donné le coup d'envoi de la Blizzcon avec une cérémonie d'ouverture regroupant le gros des annonces de l'éditeur pour l'année à venir. StarCraft II était à l'honneur avec un passage en free-to-play tout comme World of Warcraft, qui aura droit à des serveurs « Vanilla » et à une septième extension.

Si une partie des annonces de la Blizzcon avaient déjà fuité, ou étaient déjà attendues de pied ferme, Blizzard est tout de même parvenu à garder quelques surprises sous le coude pour donner un peu de contenance à une cérémonie d'ouverture qui aurait pu être bien fade.

StarCraft II deviendra un free-to-play le 14 novembre

Première annonce de la soirée : StarCraft II deviendra un titre free-to-play dès le 14 novembre. L'ensemble des joueurs aura ainsi accès gratuitement à l'intégralité de la campagne Wings of Liberty et aux parties classées... sous conditions.

Pour débloquer ce mode, il faudra remporter dix médailles « première victoire du jour » en parties non-classés et contre l'IA. Le mode co-op sera également ouvert, mais il sera impossible de faire passer un commandant au-delà du niveau 5.

Les joueurs ayant déjà acheté Wings of Liberty par le passé recevront gratuitement l'extension Heart of the Swarm, sur leur compte Battle.net, et pourront donc donner vie aux armées de Kerrigaan, pour la gloire de l'essaim. Concernant le mode co-op, deux nouveaux commandant ont été annoncés et sont jouables à la Blizzcon

Nouveaux héros et refonte pour Heroes of the Storm