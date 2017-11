Le récap' des bons plans du moment, semaine 44

Cette semaine aura évidemment été marquée par le lancement d'Orange Bank (voir notre analyse), la journée internationale de la matière noire et la conférence Sony en marge de la Paris Games Week (voir notre compte rendu). Comme toujours, la Team Bons Plans a écumé les pages des revendeurs à la recherche de promotions.

Ce week-end, Top Achat propose des remises sur deux catégories de produits : 5 % sur les portables et 6 % sur les cartes graphiques. Chez Materiel.net, des promotions sont mises en place pour les joueurs à l'occasion de la Paris Games Week.

Darty relance encore des réductions pour le week-end, avec 10 euros offerts tous les 100 euros d'achat, dans la limite de 30 euros. De son côté, LDLC baisse de 5 à 50 euros le montant de votre panier en fonction du montant total de votre commande.

Enfin, du côté des forfaits de téléphonie mobile, SFR propose un abonnement RED 30 Go à 10 euros par mois. La Poste Mobile baisse son offre 10 Go appels et musique illimités avec Universal à 9,99 euros par mois, dans les deux cas sans limite de durée.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles triées par catégorie :