Darty : des devis client fuitent sur Internet, le revendeur répond à nos questions

Des devis de clients Darty se sont retrouvé référencés par Google, laissant fuiter des données personnelles. Contacté par nos soins, le revendeur a corrigé le souci. Il nous expose son « hypothèse la plus probable » pour l'expliquer et annonce un renforcement de sa sécurité.

Les fuites de données sont malheureusement de plus en plus monnaie courante, certaines étant plus graves que d'autres. Le cas dont il est question aujourd'hui est assez particulier. En effet, via une simple requête sur des moteurs de recherche, il était possible de trouver des devis de clients Darty contenant des informations personnelles.

Hébergés sur le site du revendeur, ils étaient librement accessibles. Ce n'est désormais plus le cas et nous avons bien entendu attendu que le cache des moteurs de recherche se vide avant de publier cette actualité. Contacté par nos soins, Darty nous donne des pistes pour expliquer cette fuite, qui ne concerne qu'une poignée de clients.

Explication probable : un copier/coller malheureux