Replay : trésors d'Égypte, plateformes et contrôle des contenus

Logiciels espions, archéologie et Cuba

Cette semaine, Le Tube de Canal+ se penche sur le marché des logiciels espions pour ordinateurs et smartphones, qui ont fait parler d'eux il y a quelques mois. À la limite de la légalité, ils se veulent indétectables avec les faveurs « des patrons envahissants et des conjoints jaloux », selon l'émission. Une enquête d'une dizaine de minutes, recommandée.

Pour sa part, Arte propose une liste de lecture avec quelques extraits d'émissions sur l'origine de nos civilisations, à l'âge de pierre. Elle diffuse en parallèle un documentaire sur les loups contemporains, « solitaires en toute liberté », qui quittent leur meute pour voyager par eux-mêmes.

Sur la même chaine, Xenius s'intéresse tour à tour aux méduses, animaux sans cerveau, aux « super-plantes » présentant des capacités exceptionnelles et aux répliques archéologiques, de plus en plus difficile à conserver en l'état.

Enfin, un documentaire en deux parties revient sur la biodiversité à Cuba. Le premier, « l'île bleue », scrute la politique écologique du pays (jusqu'au 15 novembre), alors que le second « l'île verte » constate les dégâts de l'activité humaine sur la nature (jusqu'au 16 novembre).

L'Égypte et ses derniers trésors perdus (jusqu'au 7 novembre)

Des égyptologues exploitent l'imagerie satellite pour découvrir de nouveaux sites archéologiques, permettant d'avoir une meilleure vision de l'Égypte ancienne. L'émission suit des chercheurs dans leur exploration de certains sites, guidés par ces nouvelles représentations. Elles servent aussi à repérer des fouilles illégales.

Par des reportages sur place, des reprises d'images satellite et des modélisations de lieux en 3D, l'émission donne une perspective inédite sur certaines zones du pays. Elle donne des dimensions plusieurs fois plus grandes à certaines villes que les estimations précédentes.

Les femmes dans le jeu vidéo

Le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) entame une série de trois vidéos présentant l'opinion de plusieurs femmes de l'industrie sur la place qu'elles y occupent aujourd'hui.

D'Ubisoft à Asobo en passant par CD Projekt Red, elles proposent des pistes pour améliorer la représentation des femmes dans le secteur, en commençant par mieux familiariser les jeunes filles à l'informatique.

Si vous voulez poursuivre sur le sujet, Arte Creative propose la série Les filles aux manettes, qui explore les représentations et les créations féminines dans le jeu vidéo. Plus largement, Art of gaming se confronte à certains fondements du jeu et tendances du jeu vidéo.

Les plateformes et la diffusion de fausses informations

Dans un de ses débats, 28 minutes se demande si Facebook, Google et Twitter sont concrètement responsables de la diffusion des fake news, au cœur de l'enquête du Congrès américain sur l'ingérence russe dans l'élection de Donald Trump. Les trois entreprises ont d'ailleurs été entendues par des sénateurs cette semaine, après avoir assommé le public de nouvelles mesures sur le sujet, d'abord nié.

Parmi les invités sur le plateau figurent Amaëlle Guiton, journaliste à Libération, et Nicolas Arpagian, spécialiste en cybersécurité. Ils reviennent sur les aspects purement juridiques de la lutte contre la désinformation, le risque de placer le contrôle du contenu entre les mains de ces sociétés et la course qu'ils mènent avec les législateurs.

L'influence des algorithmes sur les contenus

Cette semaine, BiTS s'intéresse à la course au clic et au rôle des algorithmes dans le choix des sujets de vidéos sur YouTube. Des tendances qui se ressemblent aux compteurs qui explosent sur certains sujets précis, une partie des vidéastes cèdent à ces sirènes.

Ce phénomène pose, ici encore, la question du contrôle des contenus, alors que de grandes quantités de vidéos improbables (voire dérangeantes) sur des héros pour enfants pullulent sur la plateforme, dans l'espoir d'une monétisation facile.