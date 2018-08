GeForce RTX 2070/2080 (Ti) : point sur les caractéristiques, les tarifs et la stratégie de NVIDIA

La Gamescom est lancée ! NVIDIA profite du salon européen consacré au jeu vidéo pour mettre sur le marché ses GeForce RTX pensées pour le ray tracing, en dévoilant seulement quelques caractéristiques. En attendant les tests, voici ce que nous pouvons vous en dire.

Hier soir, NVIDIA a dévoilé sa nouvelle génération de GeForce, destinée au marché des joueurs. Une annonce attendue, deux ans après celle des GeForce GTX 1070/1080 et l'arrivée des GPU de la génération Pascal dans nos PC.

On ne peut pas dire que la conférence fût une grande réussite. En retard, répétitive, assez longue et comprenant très peu de détails sur les produits. Jen Hsun Huang aura passé plus de temps à nous parler du reflet des flammes dans les yeux d'un personnage de Battelfield V que des performances de ses nouveaux bébés. Certains y verront un signe.

Sans parler du site mis en ligne une heure avant l'annonce sur scène ou les blagues tombées à plat, comme la répétition du mantra de NVIDIA ces derniers mois : « tout ce que vous avez lu est faux, vous allez être étonnés ». Un discours qu'il aurait été bon de ne pas tenir, toutes les photos et caractéristiques des produits ayant fuité dans les 24 dernières heures.

Mais passons sur ces erreurs de forme, pour nous attaquer au fond. Si le PDG a dit peu de choses de ses nouvelles cartes exploitant l'architecture Turing, la presse devant dévoiler tous les détails techniques d'ici le lancement, certains éléments sont déjà assez intéressants à analyser pour comprendre ce qui nous attend.

Et autant vous dire qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles.

Les GeForce de la série 20 sont là !