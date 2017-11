Objets connectés : pourquoi Orange pousse LTE-M en complément de LoRa

L'année prochaine, Orange prévoit de déployer un réseau LTE-M pour les objets connectés, en lieu et place de celui basé sur la technologie LoRa. Dans un entretien, l'opérateur nous détaille les différences de ces deux réseaux « complémentaires », destinés à terme à faire face à la 5G.

Ce n'est pas un secret, le monde des télécoms s'attend à une explosion des objets connectés dans les années qui viennent, le mouvement est d'ailleurs déjà en marche. Il concerne aussi bien les particuliers que les professionnels et les infrastructures. Les questions du respect de la vie privée préoccupent d'ailleurs la CNIL, notamment sur les smart cities.

Après LoRa, encore un réseau bas débit chez Orange

Si la 5G prend en compte ce sujet dès sa conception, elle n'arrivera pas avant 2020, et il ne s'agira certainement que du début du déploiement. En attendant, des alternatives sont d'ores et déjà disponibles, notamment avec les réseaux très bas débit Sigfox et LoRa. Depuis quelques semaines, Orange expérimente également une évolution de la 4G dédiée aux objets connectés baptisée LTE-M, dont le lancement est prévu pour 2018.

Afin de savoir de quoi il en retourne exactement et de comprendre pourquoi l'opérateur se lance dans cette aventure, nous avons pu nous entretenir avec Olivier Ondet, vice-président IoT et analytics chez Orange Business Services.

LTE-M face à LoRa : débits pour l'un, consommation électrique pour l'autre