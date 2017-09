4G : des déploiements au ralenti en août, particulièrement en outre-mer

En août, le rythme des déploiements de la 4G était globalement plus calme qu'en juillet, tout particulièrement en outre-mer où seul SRR (filiale de SFR) a densifié son réseau. En métropole, Bouygues Telecom est bon dernier, tandis que les trois autres se tiennent dans un mouchoir de poche.

Comme toujours, le début du mois est synonyme de publication de l'observatoire du déploiement des réseaux mobiles 2G, 3G et 4G des opérateurs. Il s'agit pour rappel de données transmises à l'agence, et non de relevés effectués sur place.

Voici sans plus attendre les chiffres pour le mois d'août avec, entre parenthèses, l'évolution par rapport au mois précédent :

Bouygues Telecom :

2 600 MHz : 1 921 (+7)

2 100 MHz : 22 (+8)

1 800 MHz : 8 076 (+17)

800 MHz : 10 749 (+130)

700 MHz : 11 (stable)

Total d'antennes : 20 779 (+162)

Sites : 13 272 (+70)

Free Mobile :

2 600 MHz : 8 752 (+176)

2 100 MHz : 0 (stable)

1 800 MHz : 6 583 (+424)

800 MHz : Free Mobile

700 MHz : 847 (+19)

Total d'antennes : 16 182 (+619)

Sites : 8 583 (+177)

Orange :

2 600 MHz : 7 303 (+51)

2 100 MHz : 0 (stable)

1 800 MHz : 1 466 (+198)

800 MHz : 10 161 (+252)

700 MHz : 0 (stable)

Total d'antennes : 18 930 (+501)

Sites : 12 740 (+240)

SFR :

2 600 MHz : 4 451 (+104)

2 100 MHz : 23 (+18)

1 800 MHz : 7 179 (+236)

800 MHz : 12 414 (+169)

700 MHz : 0 (stable)

Total d'antennes : 24 067 (+527)

Sites : 12 750 (+181)