APFS : plongée dans le nouveau système de fichiers d'Apple

Alors que macOS High Sierra se rapproche, certains s’interrogent sur l’arrivée d’un nouveau système de fichiers sur les Mac : APFS, pour Apple File System. Il remplace le bien ancien HFS+ après près de 20 ans de service. Nous faisons le tour de ses fonctionnalités et apports, afin de mieux cerner ce nouveau venu.

Avant d’évoquer les éventuels bénéfices d’APFS, il faut revenir à ce qu’est un système de fichiers (ou FS, pour File System). Il décrit, dans les grandes lignes, comment les données sont stockées et organisées. Chaque système d’exploitation sait en utiliser un ou plusieurs, et les fonctionnalités liées aux fichiers dépendent directement du FS.

Il définit un très grand nombre d’informations comme le découpage de la partition (ou volume), la taille allouée aux blocs, les métadonnées qui les accompagnent, comment sont codés les caractères, la manière de retrouver les informations, les éventuelles protections contre la corruption des données, les mécanismes de réparation, la taille maximale d’un volume, d’un fichier, la gestion des copies, la possibilité de préserver plusieurs versions d’un même fichier, les droits d’accès, etc.

Pour l’immense majorité des utilisateurs, il s'agit d'un concept flou… quand il est connu. Tout ce que l’on voit en effet, c’est un choix au moment du formatage. Pour le reste, cela se résume le plus souvent dans une interface graphique à une fenêtre affichant des dossiers et des fichiers : des documents, des photos, des archives, des images disques… C’est pourtant le FS qui s’occupe du stockage de ces informations et qui indique à l’OS où les récupérer en cas de besoin.

C'est une méthode de classement, et de ses capacités dépendent bien des comportements. C’est d’ailleurs pour ça qu’il en existe un très grand nombre, car leur usage se fait avant tout en fonction du type de produit auxquels ils se destinent.

Un peu d’histoire