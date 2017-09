De nouvelles conditions générales d’utilisation pour Twitter au 2 octobre 2017

Twitter a notifié l’ensemble de ses utilisateurs d'une modification de ses conditions générales d’utilisation. Ces nouvelles « CGU » entreront en vigueur le 2 octobre prochain, alors que le réseau social fait l’objet de pressions de la part de la Commission européenne.

Les CGU sont destinées à fixer « la loi » entre les parties aux contrats, à savoir la société d’un côté et l’utilisateur de l’autre. La nouvelle version à venir a provoqué un petit émoi, de nombreux tweets pestant sur la partie consacrée aux contenus (par exemple là ou là).

Fausse piste

Un passage semble alerter les utilisateurs : « cette licence comprend le droit pour Twitter de fournir, promouvoir et améliorer les Services et de mettre le Contenu soumis sur ou via les Services à disposition d’autres sociétés, organisations ou personnes privées, aux fins de syndication, diffusion, distribution, promotion ou publication de ce Contenu sur d’autres supports et services, sous réserve de respecter nos conditions régissant l’utilisation de ce Contenu » écrit le document.

En outre, il est prévu que l’entreprise « ou ces autres sociétés, organisations ou personnes privées, pourront utiliser ainsi le Contenu que vous aurez soumis, publié, transmis ou de quelque autre façon mise à disposition via les Services sans que vous puissiez prétendre à une quelconque rémunération au titre de ce Contenu ».

De fait, rien d’exceptionnel pourrait-on dire, puisqu’on retrouvait déjà ces bouts de phrases dans la version en vigueur. Les principaux changements résident en réalité dans la partie concernant les responsabilités du réseau social, la résiliation du compte et celle dédiée à la suppression des contenus (voir cette page comparant les deux versions).

Suspension ou résiliation