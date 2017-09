NRJ Mobile : l'étrange placement tarifaire des forfaits 4G Pocket, avec ou sans box 4G

NRJ Mobile a mis à jour ses forfaits 4G Pocket (15 à 50 Go de data). Avec un engagement de 12 mois, l'opérateur propose une box 4G à 1 euro, vous permettant de l'utiliser comme une solution fixe. Les tarifs de l'offre sont par contre élevés par rapport à la concurrence... ou à ses propres forfaits Woot.

Les forfaits 4G Pocket ne sont désormais plus que deux (au lieu de trois), dont une série limitée 50 Go valable jusqu'au 31 décembre. Pour rappel, ils ne proposent que de la data, sans appels ou SMS/MMS. La carte SIM peut être installée dans un terminal mobile, ou bien dans un routeur 4G, pour remplacer par exemple un abonnement Internet fixe.

4G Pocket : 15 ou 50 Go de « fair use », à partir de 15,99 euros par mois

Deux offres sans engagement sont disponibles : 15 Go de « fair use » pour 15,99 euros par mois ou bien 50 Go pour 34,99 euros. Avec un engagement d'un an, il vous en coûtera respectivement 19,99 euros et 39,99 euros par mois (soit 4 et 5 euros de plus), mais vous avez droit à une box de chez ZTE (référence non précisée) à 1 euro (au lieu de 99 euros).

Avec ces offres, NRJ Mobile cible les oubliés du (très) haut débit fixe en leur promettant monts et merveilles : « Vous avez une connexion trop lente ou pas accès à Internet et êtes hors zone de couverture (ADSL, Fibre). Découvrez la solution de la box connectée au réseau 4G et profitez d'Internet fixe, avec la même rapidité et fluidité qu’une box classique ». Pas évident par contre que 50 Go (et ne parlons même pas des 15 Go) soient suffisants pour remplacer une box fixe chez tout le monde.

Une offre chère par rapport à la concurrence...