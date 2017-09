Radeon RX Vega 56/64 : les magasins les achètent plus cher que le tarif de vente annoncé par AMD

Depuis l'arrivée des premières Radeon RX Vega sur le marché, une chose étonne : les tarifs annoncés par AMD ne sont presque jamais respectés. La cause ? La politique tarifaire du constructeur qui accorde une remise importante à certains revendeurs uniquement. En France, seul LDLC est concerné.

Depuis lundi, les Radeon RX Vega 56 commencent à être disponibles chez les revendeurs français. Mais comme pour leurs grandes sœurs, les RX Vega 64, nous avons été interpellés par un autre élément : leur prix. Car dans la majorité des cas, nous sommes bien loin des 410 et 510 euros annoncés par AMD.

Nous avons donc cherché à en savoir plus, en interrogeant différents acteurs de la chaîne et en analysant la pratique tarifaire dans certains pays limitrophes, pour déterminer si ce cas est spécifique à la France ou non. L'occasion de découvrir un fait de taille : lorsqu'un revendeur achète une RX Vega, il se voit proposer un prix qui ne lui permet pas de les vendre au tarif public recommandé par le constructeur texan, même avec une marge nulle.

Un tarif de lancement, via une promotion