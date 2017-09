SFR remplace des box touchées par la faille WPS (Wi-Fi)

Comblée en urgence début août par Orange et SFR, une faille du standard WPS relatif aux réseaux Wi-Fi sur certaines box est connue publiquement depuis juin 2015 sur un autre modèle. SFR nous confirme remplacer le matériel de certains clients.

Le week-end du 12 août, Orange et SFR mettaient à jour, en urgence, certaines de leurs box Internet. Les correctifs visaient à colmater une faille du standard WPS relatif aux réseaux Wi-Fi, diffusée sur le forum Crack-Wifi quelques jours plus tôt. Mais plusieurs internautes ont réussi à reproduire la manœuvre dans les jours précédant la correction, laissant la porte ouverte à une exploitation.

Selon certains, des Neufbox v4, v5 et v6 seraient touchées, ainsi que des Livebox 2 et 3. Si Orange n'a pas encore répondu à nos questions, refusant de détailler les modèles concernés, SFR a pu nous en dire un peu plus. Ainsi, nous avons pu avoir la confirmation que des Neufbox v4 et v6 sont concernées, sur « un peu plus de 400 clients ».

Une vulnérabilité déjà identifiée en 2015