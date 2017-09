Bandes-annonces : de Barbara à Karl Marx, avec Daddy Cool, Killing Gunther, Kim Kong...

Cette semaine plusieurs drames sont à l'affiche et les amateurs d'action ou de science-fiction n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent. Par contre, ces derniers jours ont été chargés en bandes-annonces, avec un mot d'ordre : « WTF ». Entre Killing Gunther, Borg vs. McEnroe, Downsizing et Kim Kong, il y a de quoi faire.

Lundi, c'était la rentrée des classes pour les collégiens et lycéens. Si vous comptiez vous détendre au cinéma ce week-end, il ne faudra pas trop compter sur les nouveautés de la semaine puisque l'ambiance n'est pas franchement à la rigolade vu les sujets des films.

La vie de Barbara, François Damiens à la recherche de son père

Commençons avec Barbara, un drame qui se penche sur une actrice (incarnée par Jeanne Balibar) qui va jouer le rôle de Barbara. Avec le réalisateur, ils vont se laisser submerger et envouter par la vie de la chanteuse. Ce film obtient une moyenne de 6,3 sur 10 chez IMDb avec un metascore de 60 sur 100, contre 6,7 sur 10 chez SensCritique.

Continuons dans un registre pas si éloigné avec Otez-moi d'un doute. Si François Damiens est aux côtés de Cécile de France, il n'a pas enfilé son costume d'humoriste dans cette comédie dramatique, mais celui d'Erwan : « inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père ». Alors qu'il le trouve en la personne de Joseph, il va apprendre qu'Anna, une jeune femme qu'il tente de séduire, est en fait sa demi-sœur. Ambiance. Les moyennes sont de 6,5 et 6,6 sur 10.

De Hiroshima en 1945 à la guerre en Syrie

Un film d'animation est également à l'affiche : Dans un recoin de ce monde. Son histoire ne semble là encore pas des plus joyeuses : « La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l'occasion de son mariage, pour vivre dans la famille de son mari à Kure, un port militaire. La guerre rend le quotidien de plus en plus difficile, malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l'art de vivre. Mais en 1945, un bombardement va éprouver son courage ».

Une famille syrienne est également à l'affiche. Ce film retrace la vie d'une mère et de ses enfants contraints de vivre cachés dans leur appartement. Enfin, Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc retrace l'enfance de la « Pucelle d'Orléans » qui finira sur le bûcher.

Un homme s'improvise nounou à 40 ans, Arnold Schwarzenegger défend son titre

Universal Pictures présente Daddy Cool (avec la musique de Boney M pour ne rien gâcher) qui sortira le 1er novembre. Voici le pitch : « Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse d’enfin fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l’amour de sa vie, Adrien décide de monter dans le futur ex-appartement conjugal : une crèche à domicile ». Le début d'une expérience inoubliable pour le quadragénaire.

Les films d'action et d'humour ont aussi le vent en poupe ces derniers temps. Après Hitman & Bodyguard (entre autres) voici Killing Gunther, une comédie avec Arnold Schwarzenegger. Il y incarne le personnage principal, le numéro 1 des tueurs à gages que va tenter d'abattre un groupe d'assassins tous plus surprenants les uns que les autres. Gunther ne compte pas se laisser faire facilement.

Un Raccourci dans le Temps, retour gagnant pour Björn Borg et John McEnroe ?

Chez Disney il est question d'Un Raccourci dans le Temps avec, là encore, une bande musicale entrainante (Sweet Dreams d'Eurythmics). Chris Pine, Reese Witherspoon et Zach Galifianakis sont au casting, tandis que l'histoire est adaptée du roman de Madeleine L'Engle. Il y est question de voyage (dans le temps), de ténèbres, de divin, etc. « Rien n'est plus rapide que la lumière, excepté les ténèbres... » peut-on apprendre pendant la bande-annonce.

Imaginez-vous : été 1980 (et les coupes de cheveux qui vont avec...), la chanson Daddy Cool est déjà sortie, mais pas encore Sweet Dreams. Les yeux des amateurs de sports sont tournés vers Wimbledon pour la finale du tournoi de Tennis opposant deux champions : Björn Borg et John McEnroe.

Vous savez quoi ? Janus Metz Pedersen a décidé d'en faire un film, simplement baptisé Borg vs. McEnroe sur la rivalité entre les deux hommes incarnés par Sverrir Gudnason et Shia LaBeouf. Bon, pas la peine de tourner autour du pot, la conclusion est connue depuis près de 40 ans : Björn Borg remporte son cinquième titre en cinq sets. Au cinéma le 8 novembre.

La condition humaine : de Karl Marx à Downsizing (réduire la taille des humains)

Continuons dans le surprenant, mais dans un décor plus moderne avec Downsizing. L'idée véhiculée par le film est simple : réduire la taille des humains afin de lutter contre la surpopulation. Paul (Matt Damon) et son épouse Audrey (Kristen Wiig) décident de sauter le pas, mais il s'agit évidemment d'un voyage sans retour et pas sans conséquence. Au cinéma le 10 janvier 2018.

Enchainons avec un biopic : Le Jeune Karl Marx, qui retrace la jeunesse de cet allemand à la fois historien, journaliste, philosophe, économiste, sociologue, etc. Victime de censure, il s'exile à Paris en France et rencontre Friedrich Engels. « Entre parties d'échecs endiablées, nuits d'ivresse et débats passionnés, ils rédigent fiévreusement ce qui deviendra la “bible” des révoltes ouvrières en Europe : “Le manifeste du Parti Communiste”, publié en 1848, une œuvre révolutionnaire sans précédent ».

Kim Kong, un savant mélange entre Kim Jung-Ong et King Kong... oui vous avez bien lu !

Passons ensuite aux séries. Une bande-annonce pour la troisième saison de Mr Robot a été mise en ligne, ainsi qu'une autre pour Lore – adapté du podcast d'Aaron Mahnke – disponible sur Amazon Video dès le 13 octobre. Pour finir, Arte propose des vidéos de présentation de plusieurs films et séries, certains qu'elle diffusera cette année.

Il est notamment question de la mini-série Kim Kong (3 épisodes), dont voici le pitch : « Mathieu Stannis, réalisateur aigri et frustré de films d'action à succès sans âme, est kidnappé par les agents d’une dictature asiatique. Le leader de ce pays est un grand amateur de 7ème art, excédé par la nullité des productions cinématographiques locales, qui va exiger de Mathieu qu'il mette en scène une nouvelle adaptation de King Kong, dont il a personnellement écrit le scénario et qui vise à chanter les louanges de sa patrie ». Pour le reste, on vous laisse la surprise...

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.