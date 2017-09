Du changement chez YouTube : logo, design et applications mobiles

Google vient de dévoiler un nouveau logo pour YouTube, une première depuis 2005, et annonce au passage plusieurs petits changements, sans pour autant être une révolution. La vitesse de lecture variable débarque sur mobile et Material Design sur l'application web.

Au cours des derniers mois, YouTube a procédé à de nombreux petits changements dans ses applications mobiles. Il est notamment question d'une interface revue et corrigée avec les boutons de navigation sur le bas et l'intégration d'un onglet Partagées faisant office de messagerie instantanée. D'autres viennent d'être mis en place ou arriveront bientôt.

Vitesse de lecture variable sur mobile, de nouvelles gestuelles arrivent

Parmi les nouveautés annoncées aujourd'hui (et mélangées aux fonctionnalités déjà en place depuis des mois dans le billet d'annonce de Google), il est question de nouvelles gestuelles qui feront leur apparition au cours des prochains mois. Un glissement de doigt vers la droite ou la gauche permettra ainsi de passer simplement à la vidéo précédente ou suivante.

La plateforme de streaming annonce également que son lecteur multimédia pourra prochainement s'adapter en fonction du format de la vidéo : vertical, déjà supporté depuis deux ans, carré ou horizontal.

Enfin, les utilisateurs sur mobile peuvent maintenant modifier la vitesse de lecture des vidéos (de 0,25x à 2x, par palier de 0,25), comme sur les ordinateurs. Il faudra lancer une vidéo, se rendre dans le menu des paramètres (icône avec trois petits points alignés en haut à droite), puis cliquer sur Vitesse de lecture pour l'accélérer ou la ralentir.

Thème foncé et Material Design pour l'application web

Au mois de mai, la plateforme de streaming présentait un nouveau design pour les ordinateurs, avec une « interface simple et épurée » et... l'arrivée d'un thème foncé. Pour rappel, il est déjà possible de l'activer manuellement depuis des mois.

Cette fois-ci, il faut simplement se rendre dans le menu Comptes (l'icône avec votre avatar) pour le sélectionner. Comme nous l'avions déjà indiqué, ce réglage ne sera pas généralisé à l'ensemble de votre compte car il « ne sera activé que sur ce navigateur ». Vous pouvez évidemment répéter l'opération sur autant de machines que vous le souhaitez.

Enfin, le géant du Net explique que sa nouvelle interface exploite Material Design et « se base désormais sur une infrastructure plus rapide » (basé sur le framework Polymer) ce qui lui permettra d'ajouter plus facilement de nouvelles fonctionnalités, sans plus de détail malheureusement.

De manière générale, il ne s'agit pas de changements en profondeur au niveau de la présentation des pages, mais plutôt d'un ajustement de la présentation, comme vous pouvez le constater sur les images ci-dessous. Initialement réservée à des utilisateurs triés sur le volet, elle est désormais accessible à tout le monde.

Pour l'activer, il suffit de se rendre sur cette page. Vous pouvez (pour le moment ?) revenir à l'ancienne présentation via le menu Comptes, puis en cliquant sur Rétablir la version classique de YouTube.

Un nouveau logo dans la même veine que l'ancien

Enfin, dernier changement et certainement le plus visible : YouTube se dote d'un nouveau logo. Il faut bien avouer que l'ancien ressemblait un peu trop à une TV cathodique avec les bords arrondis. Il datait de 2005, une époque ou les télévisions à tube cathodique étaient encore présentes même si les écrans plats occupaient déjà beaucoup de place.

Désormais, le fond rouge se déplace sur la gauche avec un triangle blanc à l'intérieur, tandis que YouTube est entièrement sur fond blanc sur la droite. Bien évidemment, le logo peut être réduit au seul rectangle rouge si besoin, sur des écrans avec une petite définition comme les mobiles par exemple. Les applications web et mobiles (Android - iOS) ont déjà sauté le pas et les autres devraient suivre rapidement.



L'ancien logo et le nouveau