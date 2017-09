Dégroupage total et VDSL chez FDN, les FAI associatifs dans son sillon

25 ans et enfin du VDSL. FDN propose à ses abonnés de passer au dégroupage total, via un nouveau réseau de collecte. Des mois de travail pour les bénévoles, qui comptent faire profiter les fournisseurs d'accès associatifs de meilleurs débits et prix, en attendant le si lointain passage à la fibre.

Le plus vieux fournisseur d'accès associatif de France passe au dégroupage total. Il y a quelques jours, French Data Network (FDN) a ouvert les commandes pour ses (futurs) clients, censés profiter de prix plus bas et de débits supérieurs via le VDSL. Cette petite révolution est permise par un nouveau contrat de collecte entre le FAI et IELO-LIAZO, un opérateur aux fondateurs historiquement proches des fournisseurs d'accès et hébergeurs associatifs.

Début août, FDN mettait la touche technique finale au projet, après l'ouverture de quelques lignes de test. L'association n'attendait plus qu'une adaptation de l'outil de prise de commande pour ouvrir le nouveau service. Il doit aussi profiter aux fournisseurs d'accès de la fédération FDN (FFDN), dont les deux tiers s'appuieraient sur la collecte de FDN.

Vieux de 25 ans, FDN représenterait « un bon quart de la fédération » selon Oriane Piquer-Louis, la présidente de FFDN. Il compte environ 550 adhérents sur les 2 000 cumulés des 30 opérateurs de la fédération, ainsi que plus de 200 abonnés ADSL (et 160 en VPN) sur 1 300. Pourtant, l'objectif est toujours d'essaimer, en donnant plus de poids aux FAI locaux.

En parallèle, l'organisation s'inquiète d'un avenir où elle n'accèderait pas à la fibre, clé de sa survie commerciale à long terme (voir notre analyse).

Baisser le prix de l'Internet « bio »