Changer de FAI : les offres disponibles, portabilité du numéro et étapes à suivre

Vous avez envie de changer de fournisseur d'accès à Internet, mais vous êtes perdu dans la jungle des offres et des promotions ? Ce guide vous permettra d'y voir plus clair et de comparer les coûts des uns et des autres. Nous en profitons également pour revenir sur les points importants à vérifier avant de sauter le pas.

La fin des vacances d'été approche à grands pas maintenant. Et c'est peut-être le bon moment pour changer de fournisseur d'accès à Internet. Les raisons peuvent être multiples : envie d'avoir des services supplémentaires, ras-le-bol des options payantes et des hausses de prix qui sont monnaie courante chez certains, etc.

Pour ne rien gâcher, des promotions sont en cours chez plusieurs FAI, avec des abonnements disponibles à partir de 1,99 euro par mois. Surtout que, contrairement à ce que l'on peut penser, changer de fournisseur d'accès à Internet peut être assez simple, à condition de prendre quelques précautions. Car bien qu'il existe une procédure de portabilité du numéro comme sur mobile, d'autres paramètres entrent en compte.

Un tableau pour comparer d'un coup d'œil les principales offres