LeBrief : Alliance Gravity pour vos données, les Xeon Scalable arrivent, accélération sur le THD

Alliance d'acteurs français pour recouper vos données – C'est ce matin qu'a été présenté officiellement Gravity, un regroupement d'une centaine d'éditeurs, revendeurs et même de l'opérateur SFR. L'objectif est d'unifier leurs données à des fins publicitaires, la plateforme sera lancée à la rentrée et pleinement opérationnelle en novembre. Elle doit permettre de toucher 44% des internautes français et de récolter 10 milliards de données par mois.

Reste la question du consentement et de l'identification des internautes, qui pourrait être permise par un tel regroupement. Pensé pour contrer la montée en puissance des GAFAM, sera-t-il aussi l'occasion d'unifier les dispositifs d'opt-out comme le proposent ces acteurs américains dans la gestion du compte utilisateur ?

Il sera aussi intéressant de connaître l'avis de la CNIL sur cette stratégie, alors que la Commission a mis en attente ses enquêtes concernant le respect du consentement par les éditeurs et les acteurs de la publicité en France. Et ce, en prévision de l'application prochaine du RGPD et d'ePrivacy.

Tor Browser mis à jour – L’équipe en charge du projet vient d’annoncer la mise en ligne de la version 7.0.2 pour raison de sécurité. Il s’agit en effet de passer à Tor 0.3.0.9 disponible depuis vendredi dernier. Dans le même temps, HTTPS-Everywhere en profite pour passer à la 5.2.19.

Plus de participants dans les groupes Telegram – La messagerie instantanée est disponible en version 4.1 sur Android et sur iOS. Dans les deux cas, les groupes peuvent désormais réunir 10 000 participants. De la granularité a été ajoutée dans la gestion des droits des administrateurs et des restrictions pour ceux qui ont été bannis.

Les Xeon Scalable arrivent ! – C'est la semaine prochaine qu'Intel lancera sa nouvelle offre dédiée aux serveurs, dont l'annonce a été accélérée afin de répondre aux EPYC 7000 d'AMD (voir notre analyse). Un évènement se tiendra à New York devant un parterre de journalistes et de partenaires. Il sera aussi retransmis en direct dès 17h30.

Goldman Sachs voit le bitcoin lourdement chuter avant de remonter – CNBC relaie un rapport publié par la célèbre banque dans lequel on apprend que le cours de la crypto-monnaie qui côte aujourd’hui à 2 650 dollars pourrait tomber aux alentours de 1 857 dollars avant de remonter entre 3 212 et 3 915 dollars.

Il reste maintenant à voir si cette prophétie se réalisera dans les semaines à venir ou bien plus tard, la banque ne s’étant pas risquée à donner de fenêtre de tir exacte. Elle se contente ainsi de dire que « cela prendra du temps ».

Microsoft sur le point d’annoncer une importante restructuration – Selon Bloomberg, elle se solderait par plusieurs milliers de suppressions de postes et pourrait être annoncée cette semaine. Seraient principalement concernées les forces de vente de la firme de Redmond, qui devraient désormais se concentrer davantage sur le cloud.

Samsung investit 18,6 milliards de dollars dans la mémoire – Le géant coréen qui a visiblement raté le coche du rachat de la branche mémoire de Toshiba a décidé de renforcer ses capacités de production en investissant. Concernant la NAND, une nouvelle usine sortira de terre en Corée du Sud, tandis qu’un établissement chinois profitera de nouvelles lignes.

Tesla Model 3 : la fabrication commence – Bonne nouvelle pour les 180 000 personnes ayant précommandé la voiture, les usines se mettent en route et les 30 premiers clients seront livrés le 28 juillet. La production atteindra 100 véhicules par mois en août, puis 1 500 en septembre avant de se stabiliser autour de 20 000 exemplaires dès décembre. Mais même à ce train-là, le carnet de commandes de la société d’Elon Musk restera rempli encore au moins un an.

Splatoon 2 aura son propre Nintendo Direct – Le prochain shooter de Nintendo aura droit à sa mini-conférence de présentation comme le veut désormais la coutume. Le rendez-vous est pris pour ce jeudi, à 16 heures, heure française.

Un hôpital britannique a trop joué avec les données de patients – Le gardien des données personnelles (l’ICO) estime illégale une expérimentation sur les informations de 1,6 million de patients, menées par un hôpital via Google DeepMind. Pour l’ICO, les personnes concernées n’ont pas été correctement informées l’an dernier, entre autres problèmes. L’hôpital répond qu’il travaille à combler ces lacunes.

Négociation État-opérateur en vue sur le très haut débit – Selon Les Échos, le ministre de la Cohésion des territoires doit réunir des opérateurs et trois secrétaires d’État, dont Mounir Mahjoubi. L’idée serait d’obtenir des garanties en termes de déploiement de fibre, alors qu’Orange et SFR s’entredéchirent pour des prés carrés sur les zones moins denses. Un risque potentiel pour le plan France THD, anticipait l’Agence du numérique.

Dailymotion se transforme sur mobile – Les applications Android et iOS de la plateforme vidéo ont eu droit à une importante mise à jour, qui revoit presque entièrement l’ergonomie. Remarquons notamment la navigation au sein d’une vidéo (seek), parmi les plus pratiques proposées actuellement. Il ne reste plus qu’à y mettre des contenus, en somme.