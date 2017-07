Free Mobile lance à La Réunion l'offre qui lui manque en Métropole

C'est fait : Free Mobile est disponible à La Réunion, avec un forfait à 9,99 euros par mois avec appels, SMS/MMS illimités, 25 Go de 4G+ et du roaming inclus. Une offre sans équivalent dans le territoire d'outre-mer... mais aussi en France Métropolitaine.

Comme prévu, c'est aujourd'hui que Free Mobile a dévoilé son offre de téléphonie à La Réunion. L'opérateur propose un unique forfait – à 9,99 euros par mois avec 25 Go de 4G+ – qui est disponible dès à présent sur le site mobile.free.re et dans les Free Centers de Sainte-Clotilde et Saint-Pierre. De quoi chambouler fortement le marché local, où les tarifs sont généralement bien supérieurs à ceux de la Métropole.

Une annonce attendue, qui ne déçoit pas

L'arrivée du trublion en outre-mer était attendue depuis que l'Autorité de la concurrence avait autorisé – fin 2015 – Iliad à racheter 50 % des parts de Telecom Réunion Mayotte (Telco OI), qu'il dirige conjointement avec le groupe malgache Axian (qui gére les actifs et participations de la famille Hiridjee). Une annonce qui n'avait pas laissé SFR indifférent puisque, deux semaines plus tard, l'opérateur avait réagi avec une importante baisse de prix sur ses offres RED à La Réunion.

Pas suffisant pour rivaliser avec ce qui vient d'être lancé, avec un argument choc : « un prix deux fois inférieur aux forfaits équivalents de Métropole ! Exclusivement à La Réunion ». En voici le détail :

Appels illimités vers les fixes et mobiles de La Réunion, des DOM (dont Mayotte) et de Métropole, ainsi que vers les fixes de l'Union européenne, de la Suisse et d'Andorre.

SMS illimités vers La Réunion, les DOM (dont Mayotte) et la Métropole.

MMS illimités vers La Réunion.

25 Go/mois d’internet mobile 4G+ à La Réunion (jusqu'à 150 Mb/s en download et 20 Mb/s en upload).

25 Go/mois d’internet mobile 3G en itinérance dans les DOM (dont Mayotte), la métropole et l'Union européenne.

S'il s'agit d'un « Fair use » pour les 25 Go de data à La Réunion, ce n'est pas le cas en itinérance. Comme avec le forfait en Métropole, la consommation sera facturée en hors forfait au-delà de cette limite : 0,009 euro par Mo, soit 9,216 euros par Go (même tarif que pour le forfait à 19,99 euros).

Free Mobile revendique une couverture de 98 % de la population en 4G(+) à La Réunion, mais sans préciser ce qu'il en est pour le territoire. Une carte est disponible par ici.

Mêmes conditions qu'en Métropole

Hormis les limitations classiques, le forfait Free Mobile à La Réunion ne semble pas cacher de restrictions particulières dans sa fiche d'information standardisée. Les usages peer-to-peer et newsgroups sont autorisés, la carte SIM est facturée 10 euros sauf en cas de portabilité du numéro, l'offre est sans engagement, etc.

Il est également indiqué que le « Forfait Free Réunion existe aussi avec une durée d’un mois (non reconductible) », mais cette offre est exclusivement disponible depuis les distributeurs automatiques. Comme en France métropolitaine, les conditions générales d'abonnement précisent que l'utilisation de la carte SIM est strictement interdite « dans le cadre de boitier radio ou de clé ou carte 3G ».

Sans équivalent à La Réunion, mais les concurrents se préparent

L'offre de Free Mobile à La Réunion est sans équivalent pour le moment et l'opérateur affirme « qu'il s'agit du 1er forfait illimité avec 25 Go par mois en 4G+ à moins de 10 euros par mois ».

Chez Orange, il faut par exemple débourser 29,99 euros par mois pour le pack illimité KomZot avec appels, SMS/MMS illimités et 20 Go de 4G, contre 32,99 euros par mois pour Power Maxx 20 Go de SFR. De con côté, RED by SFR à La Réunion ne propose que 2h d'appels, SMS/MMS illimités et 200 Mo de data pour 9,99 euros par mois (le même prix que Free Mobile), et il faut grimper à 24,99 euros par mois (hors promotion) pour avoir 20 Go de 4G.

On attend maintenant de voir si, comme pour le lancement de Free Mobile dans l'Hexagone en 2012, les concurrents vont rapidement revoir leurs offres à la baisse et/ou avec plus d'options qu'auparavant. La riposte se prépare d'ailleurs chez SFR, si l'on en croit le compte Twitter de la marque au carré rouge à La Réunion qui assure qu'ils sont « sur le coup ».

On ne peut pas tout vous dévoiler maintenant mais une petite danse de la joie se prépare ;-) Johanna pic.twitter.com/5CGsSh8vf7 — SFR Réunion (@ SFR _Reunion) 4 juillet 2017

On aimerait avoir la même offre en Métropole !

Comme l'explique la société dans son communiqué de presse, cette offre est disponible « exclusivement à La Réunion », alors qu'elle pourrait très facilement trouver sa place en Métropole. Dans l'Hexagone, l'opérateur propose en effet soit 2h d'appels et 50 Mo de 4G pour 2 euros par mois, soit un forfait tout illimité (appels, SMS/MMS, 100 Go de 4G et 25 Go de roaming) pour 19,99 euros par mois, mais rien entre les deux.

Chez les concurrents, pour moins de 10 euros par mois et hors promotions il faut généralement se contenter de quelques centaines de Mo, voire quelques Go de data, pas toujours avec des appels illimités. L'offre Free Mobile à 9,99 euros par mois serait donc sans équivalent en Métropole... mais phagocyterait inévitablement l'offre à 19,99 euros de Free Mobile, au risque donc de réduire de manière importante l'ARPU (et donc les revenus) de l'opérateur.

Dans tous les cas, n'espérez pas souscrire à un forfait à La Réunion pour ensuite l'utiliser exclusivement en Métropole. Dans les conditions d'utilisation, il est précisé que cette « offre réservée aux abonnés résidant à La Réunion ou justifiant d’un lien stable avec La Réunion ».