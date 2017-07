161 perquisitions administratives durant le cinquième état d'urgence

Le projet de loi sur la prorogation de l’état d’urgence sera discuté en séance au Sénat les 18 et 19 juillet. En Commission des lois, les chiffres fournis montrent un effondrement de la pratique des perquisitions administratives. Un constat qui a suscité un amendement de suppression dans les rangs du PS.

Le texte du gouvernement n’a été accompagné d’aucune étude d’impact. L’oubli est volontaire ou normal puisque la loi organique de 2009 sur le sujet indique que ces documents ne sont pas obligatoires pour les « projets de loi prorogeant des états de crise ».

Cette absence est cependant problématique, puisqu’une telle étude est censée apporter des éléments précieux visant notamment à évaluer « des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ».

Un amendement qui laisse la loi intacte