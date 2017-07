LeBrief : RMLL, retour du Galaxy Note7, Vivendi contrôle Havas, Facebook mise sur le Wi-Fi gratuit

C'est l'heure de #LeBrief, notre bilan de l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies. Il contient toutes les informations qu'il ne faut pas manquer pour bien commencer la journée. Il est diffusé en accès libre.

Après PSES, les RMLL – La série des conférences continue pour les libristes. Ainsi, après Pas Sage en Seine, ce sont aux rencontres mondiales du logiciel libre qui se tiennent cette semaine à Saint-Étienne. Vincent sera sur place pour assurer un compte-rendu. Notez au passage que tous ces événements sont référencés dans l'agenda du libre.

Facebook re-re-re-re-re lutte contre le contenu de mauvaise qualité – La société vient annoncer (pour la énième fois cette année) qu'elle allait mettre en place une nouvelle mise à jour de son algorithme afin de favoriser le contenu de qualité. Ainsi, ceux qui partagent un trop grand nombre de liens, qui sont en général du clickbait ou de la désinformation, pourront désormais être pénalisés pour spam.

Ce nouveau signal (parmi tant d'autres) sera appliqué au niveau du lien, pas d'un compte ou d'une page. Mais nous n'en saurons pas plus sur les tenant et les aboutissants de cette évolution, le billet d'annonce étant assez peu détaillé.

L'évolution d'Ubuntu se prépare – L'équipe diffuse la première alpha de sa mouture 17.10, attendue pour le mois d'octobre prochain. Selon le planning officiel, la première bêta est attendue pour la fin du mois d'août.

DirectX 12 sur les GeForce Fermi – Selon un utilisateur des forums de Guru3D, le support pour la dernière API de Microsoft aurait été ajouté discrètement par NVIDIA dans ses pilotes de la branche 384. Le constructeur n'a pour le moment pas officialisé la chose, nous tenterons d'en savoir plus sous peu.

Radeon RX Vega : AMD tente de rassurer – Après les premiers tests de la Frontier Edition dédiée aux développeurs et autres créateurs, un représentant de la société est intervenu sur Twitter pour indiquer que les résultats des modèles dédiés aux joueurs seront bien meilleurs.

AMD paie ici sans doute une stratégie de communication bien alambiquée et des choix que l'on a du mal à comprendre pour un lancement de cette importance. Rendez-vous à la fin du mois au SIGGRAPH pour voir si ces promesses seront tenues, ou pas. Notez au passage que la version 1.6 de ROCm est désormais disponible.

Cherchez des hot-spots Wi-Fi avec Facebook – Le réseau social a annoncé que sa fonctionnalité Find Wi-Fi était en cours de déploiement au niveau mondial, sur Android et iOS. Comme son nom l’indique, elle permet de localiser sur une carte les points d’accès qui ont été indiqués comme disponibles par les administrateurs de Pages.

Attention tout de même : pour rappel, outre leur volonté de vous attirer chez eux, les lieux qui proposent du Wi-Fi gratuitement en profitent parfois pour récolter des données en échange de ce service. Veillez aussi à ne pas vous connecter à des points d'accès qui ne sont pas sécurisés, ou alors à ne pas y diffuser d'informations sensibles.

Des voitures 802.11p dès 2019 chez Volkswagen – Le constructeur indique qu’il commencera à proposer cette technologie (également connue sous le nom pWLAN) à partir de 2019. Elle permet aux véhicules de communiquer les uns avec les autres, mais aussi avec les infrastructures aux alentours (routes, signalisations, etc.). La portée du signal est de 500 mètres environ selon le fabricant, sur une bande de fréquence dédiée.

Mission ratée pour le lanceur chinois Long March-5 Y2 – Alors que les fusées Falcon 9 et Ariane 5 enchaînent les succès à vitesse grand V, ce n’est pas le cas des Chinois. Comme le rapportent nos confrères de Xinhua, le dernier lancement ne s’est pas déroulé comme prévu : « Une anomalie a été détectée lors du vol de la fusée, qui a explosé ». Pour le moment, aucun détail supplémentaire n’a été donné.

Top Gun 2 en juillet 2019 – Si Tom Cruise a déjà confirmé qu’il sera présent dans cette suite (le premier opus est sorti il y a plus de 30 ans), Jerry Bruckheimer a dévoilé sa date de sortie : le 12 juillet 2019. Encore deux ans à attendre donc avant de revoir Maverick… et les autres ?

Une bande-annonce pour Death Note, le film – Il s’agit bien évidemment d’une adaptation du manga du même nom. Après un teaser, place à une vidéo de plus de deux minutes pour ce film dont la sortie est prévue pour le 25 août, sur Netflix. Rendez-vous demain soir pour notre récapitulatif complet des bandes annonces.

Le Galaxy Note7 revient, voici le Galaxy Note FE – Comme prévu, Samsung recycle une partie de ses explosifs Note7. Il prendra le nom de Galaxy Note FE, pour Fan Edition... et non pas Fire Edition. Il sera proposé en Corée du Sud à partir du 7 juillet (400 000 exemplaires annoncés), avec une batterie plus petite de 3 200 mAh au lieu de 3 500 mAh.

Linux Mint 18.2 disponible – Après des bêtas mi-juin, c’est au tour des versions finales d’être mises en ligne. Pour rappel, cette mouture porte le nom de Sonya. Elle est basée sur Ubuntu 16.04 (LTS) et sera donc supportée jusqu’en 2021. Des déclinaisons KDE, Xfce, MATE et Cinnamon sont disponibles par ici.

Orion 15 est en ligne – La fondation Eclipse annonce qu’une nouvelle mouture de son environnement de développement hébergé est disponible. Elle corrige des bugs et apporte des améliorations sur le serveur Node.js. Les notes de versions détaillées sont accessibles par ici.

Free Mobile à la réunion : une annonce demain ? – Comme le rapporte Univers Freebox, l’opérateur a envoyé des invitations pour une conférence ce 4 juillet, à 11h. Elle se déroulera bien évidemment sur l’île, à l’Espace Cinéma Multiplexe Cambaie de Saint-Paul.

FreeBSD 11.1 : une première RC – Après une première bêta il y a trois semaines, c’est au tour de la Release Candidate d’être disponible. Pour rappel, il ne s’agit que d’une évolution en douceur, avec des correctifs.

Razer veut entrer en bourse – Après avoir bouclé une levée de fonds à 400 millions de dollars, Razer veut collecter 600 millions supplémentaires en faisant son entrée à la bourse de Hong-Kong. L’an passé, l’entreprise affichait 59,6 millions de dollars de pertes pour 392 millions de chiffre d’affaires, son dernier exercice rentable remonte à 2014.

Vivendi prend le contrôle de Havas – Comme prévu par un accord signé le mois dernier, Vivendi a acquis les 59,2 % de Havas détenus par le Groupe Bolloré, dans une opération estimée à 2,2 milliards d’euros. Conformément à la réglementation, une OPA devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, mais le géant des médias précise qu’elle n’a pas vocation à retirer Havas de la cote.

Bioware réfute l’annulation d’un DLC solo pour Mass Effect Andromeda – La rumeur enfle sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours : un studio australien nommé Sinclar Networks assurait que le développement d’un DLC solo a été annulé. EA a tenté de mettre un terme à ces bruits via un communiqué envoyé à IGN expliquant que l’éditeur n’a jamais travaillé avec ce studio. Bioware va un peu plus loin en sous-entendant que Sinclar Networks est une fausse entreprise.

Plus de 3 000 écoutes autorisées aux USA en 2016 – Les tribunaux américains affirment que le chiffrement, censé poser beaucoup de problèmes aux autorités, n’a été rencontré que dans 57 cas l’an dernier par les Etats (contre sept en 2015) et dans 68 cas par l’administration fédérale. Sur cet ensemble, le contenu en clair n’a pas pu être récupéré dans 101 cas.

À la tête de l’UE, l’Estonie pousse le numérique – Depuis le 1er juillet, le pays a pris la présidence de l’Union pour six mois. Il est notamment connu pour avoir misé très tôt sur l’e-administration, qu’il compte accélérer en Europe, avec la libre circulation des données. De quoi plaire à la Commission européenne, dont le marché unique numérique subit les lenteurs législatives communautaires.

Les doléances de Bouygues Telecom et Free sur la fibre – Les Échos rapportent que les deux FAI ont envoyé une lettre à Matignon demandant que l’Arcep impose une répartition plus équilibrée des déploiements de fibre, et fournisse un meilleur accès à son génie civil. Des points sur lesquels le régulateur est déjà en ordre de marche, même s’il préconise des remèdes moins radicaux pour le moment, ce qui n’avait pas empêché l’opérateur historique de réagir vivement.