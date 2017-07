Bandes-annonces : Moi, Moche et Méchant 3, My Little Pony, Polaroid, Jumanji 2, Death Note...

Cette semaine, Il y aura le retour de Gru sur grand écran dans Moi, Moche et Méchant 3, ainsi que deux comédies : Loue-Moi ! et Embrasse-Moi !. Du côté des bandes-annonces, le mois de juillet est visiblement l'occasion de se lâcher avec My Little Pony, Polaroid, Jumanji : Bienvenue dans la jungle et Death Note.

Gru et sa clique reviennent, deux comédies sur fond d'histoire d'amour

Alors que le début officiel des grandes vacances approche à grands pas, un film d'animation pour toute la famille sera à l'affiche dès demain : Moi, Moche et Méchant 3. Ce nouvel opus des aventures de Gru n'obtient par contre que des moyennes de 6,5 sur 10 chez IMDb et 5,5 sur 10 chez SensCritique, ce qui le place en dessous des deux précédents volets.

Continuons sur le ton de l'humour avec Loue-moi ! de Coline Assous et Virginie Schwartz. Dans cette comédie Léa (Déborah François) et Bertille (Alison Wheeler) proposent de louer leurs services pour diverses prestations... ce qui va bien évidemment amener à des situations inattendues et saugrenues, surtout lorsque l'une des deux croise son amour d'enfance. La moyenne ne décolle pas vraiment chez SensCritique avec 5,3 sur 10 seulement.

Une comédie peut en cacher une autre avec Embrasse-Moi !. Dans ce film, « Océanerosemarie déborde de vie, d’amis et surtout d’ex-petites amies. Mais elle vient de rencontrer Cécile, la "cette-fois-c'est-vraiment-la-bonne" femme de sa vie ! ». Si seulement c'était aussi simple...

Une blonde, une joueuse de tennis et Phineas Taylor Barnum

Universal Pictures dévoile une troisième bande-annonce pour l'explosif Atomic Blonde avec Charlize Theron qui incarne l'une des meilleures espionnes du monde au service Sa Majesté. La situation va se corser lors d'une mission à Berlin, qui va lui demander de se surpasser.

La 20th Century Fox propose une vidéo pour Battle of Sexes qui mélange sport et féminisme dans les années 70. Alors que la championne de tennis Billie Jean King remporte trois titres du Grand Chelem, elle va livrer un match contre l'ancien numéro mondial Bobby Riggs, misogyne et provocateur. Ce combat sera aussi celui de la reconnaissance des femmes sur les courts de tennis.

Le studio s'intéresse également à un autre personnage qui a marqué son époque dans le biopic The Greatest Showman : Phineas Taylor Barnum. Hugh Jackman, Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron et Rebecca Ferguson sont au casting de ce film qui sortira le 24 janvier prochain.

Toujours du côté des films d'animation, et en attendant sa sortie le 2 août prochain, Disney propose une bande-annonce pour Cars 3.

Les Inhumains arrivent, les Bad Moms sont de retour pour Noël

Du côté de chez Marvel, il est question des Inhumains... mais cette première bande-annonce soulève plusieurs inquiétudes, notamment sur le niveau des dialogues, du jeu des acteurs, de la gestion des effets spéciaux, etc. Aux États-Unis, la diffusion est prévue pour le 1er septembre au cinéma (dans des salles IMAX) et le 29 septembre sur la chaîne ABC.

Après un premier opus sorti l'été dernier, les Bad Moms reviennent pour de nouvelles aventures, qui se déroulent à Noël cette fois-ci. Mila Kunis (Amy), Kathryn Hahn (Carla) et Kristen Bell (Kiki) sont évidemment au casting. Dans les salles de cinéma le 29 novembre prochain.

Passons au WTF avec My Little Pony, Polaroid et Jumaji 2

Metropolitan Film a décidé de nous vendre du rêve avec... My Little Pony, le Film qui sera sur grand écran le 18 octobre prochain. Continuons sans tarder avec un autre film pour le moins inattendu : Polaroid, par les producteurs de The Ring. Vous avez peur de deviner de quoi il s'agit... et bien c'est exactement cela : ce film retrace l'histoire d'un appareil photo vintage tueur. On vous laisse découvrir les histoires des deux films dans la liste de lecture ci-dessous.

Continuons dans les réalisations surprenantes avec Jumanji : Bienvenue dans la jungle, le remake du film de 1995. On y découvre que le célèbre jeu de plateau qui envoie des personnes dans un autre univers existe désormais sur console, on n'arrête pas le progrès ! Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan (Amy Pond dans Doctor Who) sont au casting.

Netflix propose pour sa part une bande-annonce pour une nouvelle adaptation du manga Death Note, sous la forme d'un film cette fois-ci. Voici un rapide résumé de l'histoire : « Enivré par les pouvoirs d'un carnet surnaturel, un jeune homme se met à tuer ceux qu'il pense indignes de vivre ». Sortie prévue le 25 août sur la plateforme de streaming exclusivement.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.