Flock aspire au calme

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq dessins en rebond sur nos articles.

Juillet commence, et avec lui approche la période des vacances. Flock espère donc rester un peu tranquille, reposer son cerveau. C'est sans doute ce qui lui a inspiré sa nouvelle vision de l'internet par la lumière, qui vise à penser autrement le transfert d'information sans fil. Il s'est ensuite intéressé à la prochaine aventure de KissKissBankBank qui vient de se faire racheter par La Banque Postale, qui promet que l'équipe dirigeante restera en place

Mais tout le monde n'a pas forcément envie de rester tranquille. Cela s'est notamment vu à travers une autre reprise en main : celle de la CNIL qui n'approuve pas vraiment le projet de charte de confiance entre l'éducation nationale et Microsoft qui n'écarte pas la possibilité de travailler sur des modèles prédictifs de comportement des élèves. Histoire de s'assurer des classes un peu plus calmes ?

Pendant ce temps, au Sénat, les débats portaient sur l'interdiction de séjour qui a été réintroduite, le gouvernement ayant lui-même déposé un amendement sur la question, afin de répondre à la censure récente par le Conseil constitutionnel. Mais finalement, tout fini bien et le monde de la culture a pu pousser un grand soupir avec un nouveau coup porté à T411 cette semaine.

Car après la course aux noms de domaine, ce sont des arrestations qui ont été menées en France et en Suède. Reste maintenant à voir à qui cela va profiter en priorité, et à espérer que ce soit d'abord à l'ensemble des artistes.

Cette chronique est financée grâce au soutien de nos abonnés. Vous pourrez la retrouver en accès libre dès la semaine prochaine, comme toutes les précédentes publications de Flock dans nos colonnes.