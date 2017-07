Asteroid Day, une journée internationale pour ne pas oublier le prochain impact

Et si un Asteroid venait frapper la Terre et décimer tout ou partie des espèces vivantes ? Scénario catastrophe sur bon nombre de films de sciences fiction, il n'en reste pas moins que ce risque existe et qu'il doit être pris en considération. Afin de ne pas l'oublier, le 30 juin est célébré comme étant l'Asteroid Day.

Depuis fin 2016, le 30 juin est reconnu étant étant la journée internationale des astéroïdes par les Nations Unies. Cette année, c'est la troisième édition de ce projet lancé le 3 décembre 2014 par Brian May (oui, il s'agit bien du guitariste de Queen), Danica Remy, Grig Richters et Rusty Schweickart. Cette date est aussi celle de l'anniversaire de l'événement de la Toungouska (Sibérie) en 1908, et ce n'est évidemment pas une coïncidence.

L'Asteroid Day a pour but d'« augmenter la prise de conscience du public concernant le risque d’impact des astéroïdes » expliquent les fondateurs de ce mouvement. Pour les Nations Unies, il s'agit également d'« informer des mesures qui seront prises pour assurer la communication de crise au niveau mondial en cas de risques crédibles liés aux objets géocroiseurs ».

Des astéroïdes plein le système solaire, avec parfois un gros potentiel destructeur

Les astéroïdes sont des objets célestes dont la taille s’étend de quelques mètres à plusieurs centaines de kilomètres explique le CNES. Ils font partie des restes de briques qui ont formé les planètes de notre système solaire et se trouvent principalement dans la ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Mais il peut en arriver d'un peu partout et certaines croisent la route de la Terre, on parle alors de géocroiseurs.

En cas de collision, les risques peuvent être dramatiques comme peut en témoigner la Sibérie en 1908. À cette époque, un astéroïde que l'on suppose mesurer environ 50 m explose en Sibérie, 10 km au-dessus de la forêt : « L'explosion dégage plus de 10 mégatonnes d'énergie (cent fois Hiroshima), et souffle les arbres comme des fétus de paille dans un rayon de 20 km. La déflagration aurait été audible dans un rayon de 1 500 km » explique le Centre national d'études spatiales.

Maintenant, imaginez la même scène dans une ville ou une région habitée... L'Asteroid Day est là pour rappeler que ce genre de risques existent, mais faut-il céder à la panique ? Non... mais il faut se préparer et en être conscient : suivant sa taille, un astéroïde peut anéantir une ville entière, voire l'humanité. Les scénarios de films catastrophes regorgent d'idées du genre.

L'histoire de la Terre est marquée de rencontres frappantes