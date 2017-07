LeBrief : Orange Bank encore retardé, Sense8 aura un épisode final, 100 millions pour Let's Encrypt

C'est l'heure de #LeBrief, notre bilan de l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies. Il contient toutes les informations qu'il ne faut pas manquer pour bien commencer la journée. Il est diffusé en accès libre.

Orange Bank (encore) en retard – Initialement prévu pour février, le lancement du service avait finalement été repoussé au 6 juillet pour une première phase destinée aux employés de l’opérateur. Nos confrères de Reuteurs annoncent un report à la fin de l’été, sans plus de détails. Stéphane Richard explique qu’il mettra ce temps à profit pour prolonger la phase de test… qui semble ne pas se dérouler comme prévu.

Skylake-X, Kaby Lake-X : Intel foire sa comm' – Alors que les processeurs X-Series commencent à arriver chez les testeurs, on a de plus en plus de mal à comprendre les choix stratégiques d'Intel pour ces produits. N'hésitant pas à vanter leur parfaite adaptation aux jeux à longueur de tweets sponsorisés, la société n'a-t-elle pas analysé leurs performances avant de le faire ?

C'est par contre le cas de nos confrères de Hardware.fr qui montrent à quel point les résultats du Core i9-7900X sont parfois dramatiques pour une puce vendue à plus de 1 100 euros. Bien entendu, tout se passe mieux dans le domaine applicatif qui gagnerait à être plus mis en avant par le fondeur dans sa communication, même si l'usage de type station de travail est sans doute moins « sexy » que l'e-sport.

Les Core i7-7740X à quatre coeurs s'en tirent bien mieux, preuve que tout l'argumentaire sur le besoin d'une multitude de coeurs dans les jeux ne tient pas, même si certains diront qu'ils s'agit de se préparer pour l'avenir. Seul problème de cette puce, la plus abordable de la gamme (400 euros environ) : il faut compter près de 300 euros pour la carte mère dans le meilleur des cas.

Autant dire que certains iront plus facilement vers un Core i7-7700K (ou un Ryzen) et des cartes mères disponibles à partir de 100 euros, quitte à investir la différence dans une plus grosse carte graphique.

Amazon Prime Day les 10 et 11 juillet – Alors que les soldes ont commencé mercredi, le géant de la vente en ligne annonce la troisième édition spéciale de ses ventes flash. Pendant 30 heures, des milliers d’offres seront ainsi proposées et régulièrement mises en ligne. Début des hostilités lundi 10 juillet à 18h.

Pour rappel, elles seront principalement réservées aux clients Prime d’Amazon, un service à 49 euros par an qui permet notamment de bénéficier de la livraison en 1 jour et de Prime Video.

L’Asteroid Day, c’est aujourd’hui – Cette date n’est pas un hasard : le 30 juin 1908, un objet céleste est venu frapper le sol de la Toungouska en Sibérie, engendrant des dégâts considérables sur une centaine de kilomètres à la ronde. Depuis, cette journée est l’occasion de rappeler les risques et d’informer le grand public. Cette journée mondiale a été adoptée par les Nations Unies le 6 décembre 2016.

Let’s Encrypt passe la barre des 100 millions de certificats – Let’s Encrypt est particulièrement fier de son impact dans le domaine de la sécurité. Au lancement de son offre gratuite, seuls 40 % des sites web utilisaient ainsi HTTPS. 19 mois plus tard, le chiffre est presque de 58 %. Le cap des 100 millions de certificats électroniques a été dépassé, alors que les 10 millions n’avaient été atteints qu’en septembre dernier, après une disponibilité en version finale en avril 2016.

On notera tout de même que si le bond reste très important, il n’est pas imputable uniquement à Let’s Encrypt. En outre, il reste encore beaucoup de travail, puisque près de la moitié des sites ne sont toujours pas en HTTPS. L’EFF, membre fondateur de Let’s Encrypt, note également que 100 millions de certificats ne font pas 100 millions de sites les utilisant. La fondation estime que le nombre de sites se situe entre 17 et 46 millions.

Mise à jour de sécurité pour Tor – L’équipe en charge du projet demande à ses utilisateurs de se mettre à jour en version 0.3.0.9 ou 0.3.1.4-alpha dès que possible. Dans le même temps, elle annonce que Tor 0.2.4, 0.2.6 et 0.2.7 ne seront plus supportés à partir du 1er août, contre le 1er janvier 2018 pour la 0.2.8. La 0.2.5 s’arrêtera le 1er mai 2018, alors que la version 0.2.9 profite d’un support étendu jusqu’au 1er janvier 2020.

Second vol test pour le drone Aquila de Facebook – Cette fois-ci, il a mené à bien sa mission et son atterrissage sans encombre, ce qui n’était pas le cas la première fois. Sur son blog, le réseau social propose même une vidéo et des explications sur les modifications qui ont été apportées. Pour rappel, ce drone pourrait permettre de proposer une connexion Internet dans certaines zones.

Jumanji 2.0 se dévoile – Sony Pictures vient de publier une bande-annonce pour Jumanji : Bienvenue dans la jungle, le remake du film de 1995. On y découvre que le jeu de plateau est désormais une version numérique sur console. Pour le reste, on vous laisse la surprise…

Free Mobile « bientôt disponible » à la Réunion – C’est du moins ce qu’indique le site officiel de l’opérateur sur île : mobile.free.re, comme le rapportent nos confrères d’Univers Freebox. Par contre, il n’y a aucun détail sur le calendrier ou les forfaits qui seront proposés.

Les Inhumains arrivent – Après un teaser début mai, Marvel a mis en ligne la première bande-annonce pour sa prochaine série… et ça ne va pas forcément nous rassurer. Dialogues, jeux d’acteurs, gros toutou en image de synthèses : les raisons de s'inquiéter sont multiples. Aux États-Unis, la diffusion est prévue pour le 1er septembre au cinéma (dans des salles IMAX) et le 29 septembre sur la chaîne ABC.

400 millions d'euros de plus pour OVH – Après une levée de fonds de 250 millions d'euros en octobre dernier pour s’implanter aux États-Unis, la société roubaisienne récolte 400 millions supplémentaires suite à un tour de table auprès de JPMorgan, CIC Nord Ouest et Banque Commerciale du Marché Nord Europe. Cette somme servira à « soutenir sa stratégie d’expansion globale dans les cinq prochaines années ».

macOS High Sierra désormais en bêta publique – Après iOS 11, c’est au tour du système pour Mac d’être accessible à tous. Il faut pour rappel s’inscrire sur le site Apple Beta (ou se connecter) à l’aide du compte maison. Après quoi, un code permettra de déverrouiller la fiche produit de High Sierra dans l’App Store. Le téléchargement est d’environ 5 Go.

Attention à l’installation, qui propose par défaut de migrer vers le système de fichiers APFS. Dans certains cas, elle provoque un plantage en boucle de la machine, forçant l’utilisateur à passer par la partition de restauration (CMD + R). Il est donc conseillé de sauvegarder ses données avant de se lancer, même si l’on décoche la case APFS.

Instagram chasse les commentaires offensants avec une IA – L’éditeur (filiale de Facebook) a annoncé dans un billet hier soir qu’elle cherchait désormais les commentaires sortant des conditions d’utilisation grâce à l’apprentissage automatique. Les utilisateurs peuvent cocher dans les paramètres une option permettant alors de les masquer.

Cette « IA » ne prend pour l’instant en charge que l’anglais et se destine aussi bien aux commentaires agressifs et autres insultes qu’au spam. C’est seulement quand les algorithmes utilisés auront prouvé leur efficacité qu’Instagram les appliquera aux autres langues, dont le français. D’après le billet, seuls les commentaires les plus manifestement offensants seront bloqués de manière automatique.

OneNote pour Android a droit à sa grande révision – L’application mobile était la dernière à ne pas avoir reçu la nouvelle interface, désormais uniforme sur toutes les plateformes (avec d’ailleurs un violet assez agressif). Microsoft en profite pour intégrer le Web Clipper, qui permet depuis le navigateur d’envoyer une page web dans OneNote, entière ou découpée. La nouvelle mouture est disponible comme d’habitude depuis le Play Store.

Petrwrap : l’un des concepteurs de Petya souhaite aider – Portant le pseudonyme de Janus, il était resté silencieux pendant les six derniers mois. Désormais, il indique vouloir aider et demande à ce qu’on lui envoie le premier Mo de machines infectées. Il possède encore peut-être une clé maître de déchiffrement.

Seulement, même si elle devait fonctionner sur les données de la victime et la MFT de sa partition, il faudrait encore trouver le moyen de réparer le MBR qui, comme nous l’indiquions hier, est complètement écrasé par le nouveau malware.

Sense8 aura finalement un épisode final de deux heures – Après des semaines de réactions particulièrement nombreuses à la décision de Netflix (parfois virulentes), l’entreprise a confirmé hier soir que la fameuse série aurait finalement droit à un épisode spécial de deux heures, prévu pour l’année prochaine.

De son côté, Lana Wachowski, seule aux commandes pour la saison 2, a publié une lettre sur Facebook offrant un peu plus de contexte, notamment la dépression qui avait suivi l’annonce de non-renouvellement. Elle indique se remettre désormais au travail, remerciant au passage l’avalanche de messages de soutien.

Tor publié la version 2.0 de sa Metrics Library – Cette API, écrite en Java, fournit des informations sur l’utilisation du réseau Tor, comme le nombre de relais actifs, combien d’utilisateurs s’en servent chaque jour, ou même combien de fois Tor Browser a été téléchargé dans un pays spécifique.

Outre de nombreux correctifs, les améliorations se portent essentiellement sur la simplification des interfaces et les performances, notamment via une réduction de la consommation mémoire. On notera enfin qu’UTF-8 est systématiquement préféré. La version 2.0 se récupère depuis son site dédié.