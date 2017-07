Hors forfait abusif : problème résolu chez SFR, les clients remboursés

SFR a rencontré un souci sur la gestion de la data à l'étranger, entrainant une facturation en hors forfait pour des clients en déplacement. L'opérateur nous affirme désormais que l'incident est résolu et que les utilisateurs impactés seront contactés et remboursés.

Depuis plusieurs jours, la colère gronde sur les forums de SFR et RED by SFR. En cause, des facturations pour des frais de roaming alors qu'ils n'avaient pas lieu d'être. D’après les retours des clients, sont principalement concernés les consommations de data effectuées depuis les États-Unis, le Canada et la Suisse.

Contacté par nos soins, l’opérateur nous confirme qu’il s’agit d’un « incident technique », avant de préciser que la situation sera évidemment régularisée pour les clients concernés.

Quand le roaming data inclus... ne l'est plus