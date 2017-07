Hadopi : de la peur du gendarme, à la peur du virus

La Hadopi poursuit ses études autour du téléchargement illicite. Après avoir planché sur la consommation des plus jeunes, elle s’attache à démontrer que les sites contrefaisants sont dangereux pour la sécurité. Une manière pour la haute autorité de continuer sa mue.

Un lien ou trois, attention les dégâts. Tel est le bâton dont s’est saisie la Hadopi à l’occasion d’une conférence de presse hier en fin de journée, présentant son étude quantitative réalisée par l’Ifop (échantillon de 1 021 internautes de 15 ans et plus, suréchantillon de 516 consommateurs de biens culturels dématérialisés aux usages illicites). L’enjeu ? Découvrir le niveau de risque, perçu ou réel, sur ces plateformes de téléchargement : des nuisances comme des faux messages alarmants, courriers indésirables, ralentissements de l’ordinateur, publicités pornographiques, modifications des réglages du navigateur, ou de vrais préjudices (vol de données bancaires, l’usurpation d’identité, etc.

Crédits : Hadopi .fr

Résultats en mains, la Hadopi conclut que les internautes qui surfent sur les sites légaux sont ceux qui ont été les moins confrontés à ces problèmes, contrairement à ceux qui surfent sur les sites illicites occasionnellement. Quant à la perception du risque, elle « varie cependant selon les profils, les consommateurs illicites réguliers se montrant de manière générale les moins sensibles à ce danger, comparativement aux autres sous-populations » explique-t-elle dans cette étude qui segmente les non-consommateurs de produits culturels (24 % du panel), ceux qui consomment uniquement du licite (35 %) et ceux qui consommaient de l’illicite (13%) ou en consomment toujours (28 % du panel).

Le prix à payer ?