LeBrief : Pas sage en seine et Station F, Dolby Atmos chez Netflix, Facebook Discover

Le numérique divisé : Pas Sage en Seine ou Station F ? – Choisis ton camp camarade ! Aujourd'hui, le numérique qui célèbre les startups et autres géants du secteur sera focalisé sur un moment important pour Paris et Xavier Niel : l'ouverture de Station F. Celle-ci doit accueillir les entrepreneurs qui pourraient concevoir les services de demain, soutenu par un bon plan média et de grands noms, de Facebook à Zendesk en passant par HEC, Microsoft et Vente Privée.

En même temps, en banlieue parisienne, s'ouvrira Pas sage en seine. Le festival s'intéresse à la culture numérique de manière bien différente, puisque son association a pour objet « l’organisation d’événements dans le domaine du numérique, de l’activisme, du hacking, de l’hacktivisme, de la protection de la vie privée et d’une manière générale, l’ensemble des opérations visant à favoriser son développement ».

Bref, son programme annonce la couleur : « Publicité et surveillance publicitaire en ligne : un combat à gagner », « CryptPad, l’éditeur collaboratif chiffré » ou encore « Emmabuntüs, l’informatique libre et éthique pour tous ». Mais de nombreuses personnalités viendront présenter leurs projets et leurs actions : CaliOpen, Cozy qui prépare sa v3, les exégètes amateurs, Dégooglisons de Framasoft. Nous serons bien entendu sur place pour découvrir tout cela (et Guénaël sera notre envoyé spécial dans le doux monde des startups).

Backup and Sync de Drive a du retard – Attendues pour hier, les nouvelles fonctionnalités de Google Drive qui permettent de sauvegarder (et restaurer) l’intégralité de votre machine arriveront finalement dans les prochaines semaines afin « d’améliorer le produit ».

Mise à mort de la marque Lexar – C’est via un billet de blog que Micron annonce qu’elle arrêtera de commercialiser les produits sous cette marque, sans donner de précision sur les délais. Le fabricant précise tout de même qu’il « explore les opportunités de vendre tout ou partie de l'activité Lexar ».

Elon Musk roi du teasing avec Boring Company – C’est une nouvelle fois via un tweet que le PDG de Tesla et SpaceX déchaîne des articles tous azimuts en expliquant qu’il « vient de compléter le premier segment du tunnel à Los Angeles ». Pour rappel, il avait déjà annoncé avoir eu une conversation « prometteuse » avec Eric Garcetti, maire de la ville.

Problème, Elon Musk ne donne aucun détail sur la longueur de la portion aménagée ou sur l’avancement du reste des travaux, impossible donc de savoir où en est exactement le concept des tunnels urbains.

Le Silent Loop 360 de be quiet! arrive – Dévoilé lors du Computex, le kit de watercooling pour CPU est désormais disponible dans une version de 360 mm de long (contre 280 mm précédemment), avec trois ventilateurs de 120 mm. Comme prévu, son tarif est de 159,90 euros, ce qui le place à quelques euros au-dessus du Silent Loop 280 et 25 euros plus cher que le 240. Il est déjà arrivé chez Top Achat pour… 174,90 euros (en cours de réapprovisionnement). Espérons que le prix descende rapidement.

Le Honor 9 disponible en France, dès 429 euros – Annoncé il y a deux semaines en Chine, le très proche cousin du Huawei P10 débarque en France. Cdiscount le propose d’ores et déjà en stock à 429 euros avec une batterie externe de 9 000 mAh et une carte microSD de 32 Go en plus. De son côté, le fabricant a mis en place une ODR de 30 euros… toujours à condition de donner son avis sur le produit.

Netflix intègre le Dolby Atmos, avec des débuts très limités – La technologie de spatialisation du son fait ses débuts chez Netflix, mais il faudra encore attendre pour en profiter vraiment. Un seul film du catalogue est ainsi compatible, à savoir Okja de Bong Joon-ho.

D’ici la fin de l’année, la liste s’agrandira doucement : BLAME!, Death Note, Bright ou encore Wheelman. Les limites se retrouvent aussi sur le plan matériel, puisque seuls les Xbox One, One S (et probablement la One X quand elle sera là) et téléviseurs OLED LG de cette année sont pris en charge. Là encore, cela se renforcera avec le temps.

Google Photos revoit ses fonctions de partage – En cours de déploiement, de nouvelles fonctionnalités ambitionnent de simplifier le partage. En analysant les visages, le service va pouvoir ainsi suggérer des contacts à qui envoyer certains clichés. Il peut également sélectionner les « meilleures » photos prises dans un lieu unique (pas de photos noires, floues, manifestement ratées…) pour les réunir dans un album prêt à partager.

Enfin, Photos ajoute les bibliothèques partagées, qui permettent d’ajouter des contacts pour un accès complet ou partiel à la collection. Dans le premier cas, ils peuvent voir toutes les photos, alors que dans le second on peut limiter l’accès à des albums ou collections précis. Par exemple, un couple qui cherche à mettre en commun les clichés de leurs enfants. Ces ajouts sont présents dans les versions Android, iOS et web, mais peuvent mettre quelques jours à se manifester.

Facebook ajoute Discover à son Messenger pour réunir les bots – Messenger déploie actuellement une nouvelle section, dédiée aux bots. Nommée Discover et annoncée durant la conférence F8, elle prend place tout à droite de la barre en bas de l’écran, modifiant une fois de plus l’interface.

Il s’agit surtout de les réunir dans une zone pratique pour leur recherche, et sans doute pour rappeler une nouvelle fois que ces petits modules existent, pour les utilisateurs qui seraient passés à côté.

La dernière préversion de Windows 10 renforce la sécurité – Hier soir, Microsoft a diffusé sur le canal rapide la build 16232. Elle se focalise sur la sécurité et ajoute notamment toutes les améliorations estampillées Windows Defender détaillées hier dans nos colonnes. Application Guard et Exploit Guard sont notamment présents, intégrant pour rappel une partie des outils présents dans EMET.

On notera aussi l’apparition des dossiers protégés, qui permettent de ne laisser passer que les applications triées sur le volet pour modifier les données qui y sont présentes. Optionnelle, cette fonction protège les dossiers principaux, mais l’utilisateur peut en ajouter d’autres.

Google ajoute une console à Android Things – L’éditeur a lancé hier soir une préversion de son Android Things Console. Objectif : permettre aux développeurs d’y gérer leur flotte d’appareils utilisant bien entendu Android Things, qui n’est pour rappel pas encore terminé.

Le système devient administrable par ce moyen, autorisant la création d’images disque, la mise à jour ou encore la gestion des APK. L’ensemble est conçu pour des entreprises préparant des produits commerciaux plus que pour des bidouilleurs.

Telegram répond en partie aux demandes de la Russie – Le PDG Pavel Durov a confirmé hier soir que sa société avait fourni une partie des informations administratives demandées pour continuer à opérer en Russie, où le service possède 6 millions d’utilisateurs. Il a cependant martelé encore une fois que « jamais le moindre octet de données privées ne sera remis à un gouvernement ».

Dans les réponses à son tweet, il indique d’ailleurs n’avoir aucune intention d’installer des serveurs en Russie. Reste à voir si cette dernière lui permettra quand même de continuer longtemps à fonctionner.

Final Fantasy XV devient un jeu mobile parmi tant d’autres – Final Fantasy XV : A New Empire a fait son apparition sur iOS et Android. Développé par MZ, le studio derrière Game of War : Fire Age, il prend la forme d’un reskin de ce dernier, sans apporter la moindre originalité.

L’idée pour le joueur est donc de faire prospérer une cité et son armée afin d’aller piller les voisins, et pour Square Enix, d’essayer de faire rentrer un peu de cash à peu de frais en tablant sur un nom vendeur.

Twitch permet de streamer depuis son mobile – Ça y est, vous allez enfin pouvoir montrer au monde que vous êtes le meilleur sur Clash Royale sans investir dans du matériel spécifique. La dernière mise à jour de l’application Twitch sur Android et iOS permet en effet de diffuser directement ce qui se passe sur l’écran de votre smartphone ou tablette.

La mise en place de cette nouvelle fonction a commencé aujourd’hui et devrait se propager chez l’ensemble des utilisateurs dans le courant du mois de juillet.

CastAR : c’est fini – L’entreprise fondée par deux anciens employés de Valve, Jeri Ellsworth et Rick Johnson, qui voulait produire un système de jeu de plateau en réalité augmentée vient de fermer ses portes.

Après avoir levé un million de dollars sur Kickstarter, puis 15 millions auprès d’Andy Rubin (le créateur d’Android) la société s’est confrontée à un marché qui n’était visiblement pas encore prêt. En effet, il n’est pas simple de remplacer des jeux de plateau à 25 dollars, par un système interactif coûtant au moins dix fois plus cher.

Du nouveau en juillet pour le Xbox Game Pass – Début juillet sept nouveaux titres rejoindront le catalogue de l’offre de jeux par abonnement de Microsoft. Sont concernées les versions Xbox One de Bard’s Gold, Dead Island Definitive Edition, F1 2015, Guacamelee Super Turbo Championship Edition et The Flame in The Flood. Deux titres Xbox 360 viennent également s’ajouter à la liste : Monaco : What’s Yours is Mine, et Resident Evil 6.