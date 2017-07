Replay : de la vitesse en Formule 1, en TGV et addictions aux notifications

Ces derniers jours, la télé s'est intéressée à Cyprien Iov, vidéaste qui fait son entrée en grande pompe chez TF1. D'autres chaines multiplient, elles, les documentaires techniques sur la Station spatiale internationale (ISS), la Formule 1 et les trains.

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection manuelle de ce qu'il ne fallait pas manquer dans vos programmes TV. Garantie sans sponsoring et autre tracking de vos habitudes, vous permettant de savoir ce qu'il y a d'intéressant à regarder en replay ce week-end (surtout s'il ne fait pas beau et que votre séance de VTT tombe à l'eau).

Nous utilisons ainsi seulement nos petits bras et éventuellement vos suggestions. Si vous repérez une émission qui mérite selon vous de paraître dans notre sélection, vous avez deux possibilités :

Notez que la sélection se limite pour le moment aux replays de programmes TV, mais pourra s'étendre à d'autres médias. Nous avons pour le moment quelques idées et ferons sans doute des essais dans les semaines à venir. Mais n'hésitez pas à nous proposer vos idées, cette chronique évoluant pour vous et avec vous, à ciel ouvert ;)

Cyprien, exploration spatiale et hacking

Cette semaine, Cyprien était à l'honneur. Le Tube de Canal+ s'est entretenu avec le vidéaste, dont le nom est associé aux dizaines de millions de vues qu'il a engrangé sur YouTube. Il est le « pari » de TF1, avec Norman et Natoo dans la série Presque Adultes. Pour Sept À Huit, l'émission dominicale de la chaine, le youtubeur est « prince du Net » et raconte certains aspects de sa vie.

Sur Arte, Xenius se demande cette fois comment préserver notre mémoire collective, pour dépasser les limites du stockage numérique des informations. La chaine propose aussi un documentaire sur « le Pompéi britannique à l'âge du bronze », qui permet d'en apprendre plus sur nos lointains voisins. Attention, l'émission n'est visionnable que ce vendredi soir.

À l'occasion de l'Asteroid Day, France 5 s'intéresse pour sa part celle qui a causé l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années, plus spécifiquement les « 24 heures après l'impact ». De son côté, RMC Découverte est d'humeur spatiale, notamment avec deux documentaires, Vie et mort dans l'espace et NASA : triomphe et tragédie. Les deux sont en ligne jusqu'au 6 juillet inclus.

Enfin, 13eme rue propose à ses abonnés de revoir le documentaire « Vous avez été hacké », dans lequel interviennent plusieurs figures du monde de la sécurité informatique et du libre, dont notre rédacteur-en-chef bien aimé, Marc Rees.

Plongée dans les méandres de la Formule 1 (jusqu'au 30 juin)

Attention, documentaire uniquement disponible ce (vendredi) soir. RMC Découverte a décidé de décortiquer la technique derrière les performances des voitures de Formule 1. Chaque élément des bolides est scruté de près, pour comprendre la manière dont il joue dans des épreuves qui peuvent se décider sur moins d'une seconde.

Les recréations de véhicules en 3D sont nombreuses et la narration se veut très didactique, voire peu critique sur le fonctionnement de la Formule 1. L'émission passe notamment en revue les réglages des voitures, jusqu'au dernier moment, en omettant tout de même de s'étendre sur le rôle du pilote, pourtant crucial dans ces courses, y compris dans la conception.

Embarquez dans la Station spatiale internationale

En plus de sa série sur l'épopée spatiale, RMC Découverte a mis en ligne un documentaire sur l'ISS, avec le ton coutumier de ce genre de production. Il détaille, à force d'images dans la station et de reconstitutions en 3D, la conception et la vie à bord, avec la dose de drame qui convient aux productions de la chaine.

Dans le même temps, France 5 s'intéresse aux découvertes qu'a permis l'utilisation de la station, qui parcourt un tour du globe en une heure et demie. La question du climat est centrale à l'émission, poursuivant la thématique déjà explorée dans de plusieurs documentaires dans le petit écran ces dernières semaines.

Regarder Le tour du monde en 90 minutes (jusqu'au 3 juillet)

La passion du TGV (jusqu'au 3 juillet)

Replay très RMC Découverte, qui a consacré un large documentaire à la « merveille » qu'est le TGV, renommé commercialement inOui par la SNCF. L'émission explore à la fois la conception de l'appareil, sa genèse et son fonctionnement au quotidien, notamment la pose de rails et de ponts qui permettent au train de dépasser les 300 km/h.

La chaine revient aussi sur les deux derniers siècles de conception ferroviaire, louant les prouesses techniques et les « génies » derrière les avancées du chemin de fer. Malgré le ton lénifiant, le contenu reste intéressant, même s'il risque d'être à réserver aux ferrovipathes les plus fervents.

Peur de louper une notification ? Comme beaucoup de monde

Dans son dernier épisode, BiTS d'Arte revient sur la « Fear of missing out » (FOMO), à savoir la peur de ne pas voir un message important, amusant, une réponse à un contenu que nous avons envoyé ou l'une des multitudes de petites validations que nous fournissent les autres internautes sur les réseaux sociaux.

Pour en parler, l'équipe s'appuie notamment sur un épisode iconique de la dernière saison de Black Mirror, au classement des citoyens décidé par des appréciations directes par leurs pairs sur un réseau social centralisé. L'émission s'intéresse rapidement aux effets sur notre psyché et, surtout, sur ce que cela dit du changement de notre société.