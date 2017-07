Soldes d'été 2017 : le récap' des bons plans du moment

Les soldes d'été ont débuté mercredi et se termineront le mardi 8 août. L'occasion de réaliser de (très) bonnes affaires, à condition d'être rapide. Voici une liste des bons plans encore valables que nous mettrons régulièrement à jour au fil de la journée, et des jours suivants.

Depuis mercredi matin 8h les commerçants peuvent donc revendre des produits à perte s'ils le souhaitent. Pour rappel, la période légale des soldes est passée de cinq à six semaines il y a deux ans, avec la suppression des soldes flottants en contre-partie. Dans tous les cas, les boutiques doivent respecter plusieurs obligations.

Vente à perte autorisée, pas les limitations sur la garantie

« Les soldes ne pouvant porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois, les commerçants ne peuvent pas se réapprovisionner pendant ces opérations commerciales », explique ainsi la DGCCRF. La répression des fraudes ajoute que « les limitations de garanties sur les soldes sont illégales » et que les articles soldés (neufs ou d'occasion) doivent être clairement identifiés. Un guide pratique est disponible par ici.

Pour rappel, vous disposez d'un droit de rétraction dans les 14 jours (une durée instaurée par la Loi Hamon sur la consommation) pour vos achats en ligne. De plus, depuis mars de l'année dernière, le délai de présomption de la garantie de conformité n'est plus de six mois, mais de deux ans.

Des soldes en pagailles, un moteur de recherche pour vous aider

Comme toujours, les stocks sont généralement limités et il faut donc être rapide pour profiter des meilleures offres. Pour vous aider à dénicher le produit qui vous intéresse dans les dizaines/centaines de soldes déjà en ligne, vous pouvez utiliser notre moteur de recherche, ainsi que le tri par catégorie.

Pour recevoir l'ensemble de nos offres dès leur publication, vous pouvez vous abonner à ce flux RSS, notre compte Twitter ou encore vous inscrire à nos newsletters :

Recevoir nos bons plans par email

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles triées par catégorie :