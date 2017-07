En Corrèze, une montée en débit retardée par Orange, pour lui-même

Pendant quelques semaines, une montée en débit a été repoussée dans une commune de Corrèze. La raison : un équipement de collecte fibre manquant chez Orange, poussant l'opérateur à retarder l'ouverture commerciale. La décision, prise par la société, a causé le désarroi du réseau public local alors qu'un autre FAI était prêt.

À Saint-Merd-Les-Oussines, une commune d'une centaine d'habitants en Corrèze, on attendait la montée en débit de pied ferme. La promesse : rapprocher la fibre des habitations, en finissant toujours les lignes par le réseau téléphonique, pour améliorer sensiblement les débits en attendant du très haut débit plus pérenne. Commandée par le réseau d'initiative publique local (Dorsal) à Orange, cette montée en débit a pris du retard du côté de l'opérateur historique. Attendue début mars par la mairie et le département, l'ouverture commerciale a eu lieu fin avril.

En fait, les travaux ont bien été effectués par Orange, en tant que responsable de l'infrastructure. « Toutes les conditions étaient réunies pour que le PRM ouvre en mars » nous assure Yan Pamboutzoglou, le directeur du réseau public Dorsal, dont le prestataire Axione a fourni la fibre nécessaire. Si le réseau était bien prêt, Orange FAI (la branche de détail) a eu un problème d'approvisionnement.