Microsoft Education : Windows 10 S ne fera fonctionner que les applications du Store

Comme prévu, Microsoft tient cet après-midi sa conférence dédiée à l’éducation. Parmi les rumeurs que l’éditeur pouvait confirmer, deux sont déjà officialisées : Windows 10 S et l'arrivée d'Office 365 dans le Store. Un mouvement qui devrait renforcer l'attractivité de la boutique, qui en a bien besoin.

La conférence de Microsoft a commencé avec le PDG Satya Nadella, qui a longuement narré son expérience personnelle dans le domaine de l’éducation. Il a indiqué que toutes les annonces d’aujourd’hui sont consacrées à un seul objectif : fournir une plateforme abordable pour les étudiants, sans distinctions, particulièrement en cas de handicap (comme la dyslexie).

Premier maillon de cette nouvelle chaine, Windows 10 S.

Un nouveau venu dans la famille des Windows

Windows 10 S (Streamline, Simple, Soul ou School) est présenté comme un système conçu spécifiquement pour le monde de l’éducation. Le plus gros changement de cette version est clairement que toutes les applications qui s’y exécutent viennent toutes du Windows Store.

Une bascule que les rumeurs annonçaient depuis des mois, sous l’appellation « Windows 10 Cloud ». il faut bien rappeler que le Store ne distribue plus uniquement des applications UWP (Universal Windows Platform), autrefois appelées « Metro ». Depuis septembre, les éditeurs peuvent envoyer dans la boutique leurs logiciels Win32 en passant par le Converter et en les faisant fonctionner via le Windows Bridge.

Ce qui permet au responsable Terry Myerson d’annoncer dans la foulée qu’Office 365 va arriver « très prochainement » dans le Windows Store. Les propres logiciels de Microsoft seront donc proposés via le Bridge. On imagine que l’objectif de Microsoft sera maintenant de motiver autant que possible les éditeurs tiers à placer leurs produits dans la boutique, pour que l’offre sur Windows 10 S grandisse rapidement. Myerson a d’ailleurs ajouté que tous les navigateurs pourraient s’y trouver.

Parmi les caractéristiques de Windows 10 S, on notera un démarrage plus rapide, une ouverture de session instantanée, la possibilité de configurer une clé USB pour déclencher des installations d’applications depuis le Store sur les machines d’un parc informatique ou encore un accent très clair mis sur l’utilisation du stylet.

Les premières machines seront prêtes durant l’été et proviendront de partenaires multiples : Acer, ASUS, Dell, Fujitsu, HP et Toshiba. Les tarifs débuteront dès 189 dollars, mais on ne sait pas ce qui sera dans la machine pour ce prix. Par contre, tous ces produits seront fournis avec une année gratuite d’abonnement à Minecraft Education.

Une version spécifique de Teams pour l’école

Dans la foulée, Microsoft a présenté une version remaniée de Teams, le concurrent maison de Slack, normalement destiné à l’entreprise.

L’idée est de faciliter les communications entre les enseignants, entre les étudiants, puis entre les deux « mondes ». Les fichiers peuvent être partagés avec des commentaires et réactions, et les documents peuvent être ouverts en temps réel pour modification, les actions des uns et des autres étant prises en charges en même temps.

Des onglets peuvent être créés autour d’applications Microsoft ou provenant d’éditeurs tiers. Les notifications seront bien entendu de la partie et pourront prévenir tous les participants d’un projet en cas de modification.

Cette mouture spécifique de Teams sera disponible plus tard aujourd’hui en préversion, la version finale étant attendue pour l’été là encore.

Codebuilder débarque pour Minecraft Education

Voilà cette fois une annonce que l’on n’attendait pas. Codebuilder permet à Minecraft d’ajouter des éléments dans le jeu dont le comportement dépend directement de la manière dont ils ont été développés.

Les étudiants (ou autres) pourront soit bâtir ces comportements en liant des composants (ou briques élémentaires) ou en tapant directement le code s’ils le souhaitent. Le langage utilisé ? Le JavaScript, encore et toujours. On pourra donc créer un agent qui bougera pour accomplir des missions, protégeant la zone, déplaçant des objets, etc.

Codebuilder pourra également être utilisé pour imprimer des structures en 3D dans le jeu, les couches de cubes étant ajoutées l’une après l’autre.

Une préversion est disponible dès maintenant. Notez bien que ce projet est spécifique à Minecraft Education, en tout cas pour le moment.

Après un petit moment passé à expliquer à quel point la réalité mixte pourrait bien être le futur de l’enseignement (ce qui reste à voir), Microsoft a tenu à réitérer son annonce de l’année dernière : les casques des partenaires arriveront à partir de 299 dollars, avec un débarquement prévu pour la fin de l’année.

Comme prévu, un Surface Laptop

Après une interminable introduction, le responsable de la gamme Surface, Panos Panay a introduit le nouveau venu dans la famille : le Laptop.

Les rumeurs parlaient d’un nouveau venu qui serait proposé à un tarif plus accessible, mais le Surface Laptop est clairement un membre de cette gamme, avec une instance presque maladive de Panay sur le soin apporté aux détails. Il est présenté en quatre couleurs : graphite, argent, bleu et bordeaux.

D’une épaisseur de 14,5 mm, et d’un poids d’environ 1,38 kg, il est bâti autour d’un écran 13,5 pouces PixelSense, présentant un ratio de 3:2. Surface oblige, l’écran est évidemment tactile et compatible avec le Pen. S’en est suivi une démonstration du stylet, capable d’écrire directement sur une vidéo en cours de lecture pour prendre des notes.

Sous le capot, on pourra trouver des Core i5 ou i7 de 7e génération (Kaby Lake). L’autonomie du Surface Laptop est capable au maximum d’un joli score 14h30… qu’il faudra évidemment vérifier en pratique. Microsoft semble tellement sûre de son coup que la firme n’a pas pu s’empêcher de les comparer à l’ensemble des MacBook vendus par Apple, assurant que sa machine était plus endurant. Et faisant encore une fois des MacBook des points de comparaison.

À part un clavier dont on nous garantit que le touché est très agréable, on retrouve également un revêtement en alcantara tout autour. Pas de haut-parleurs visibles : ils sont situés sous les touches de chaque côté du clavier et sont certifiés Dolby Premium. L’accessoire Dial, apparu avec le Studio, est compatible avec le Laptop et peut donc être utilisé comme potentiomètre, palette d’outils ou encore pour faire défiler les pages d’un document.

Côté connectique, on retrouve un seul port USB 3.1 classique, accompagné d’un mini DisplayPort et le même connecteur d’alimentation que sur les autres équipements Surface.

La conférence est en cours et nous mettrons à jour cette actualité au fur et à mesure.