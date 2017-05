Bandes-annonces : Braquage à l'ancienne, On l’appelle Jeeg Robot, Cars 3, La Planète des Singes

Cette semaine, des retraités braquent une banque, une jeune femme présente son petit ami à sa famille dans Get Out (tout ne se passera évidemment pas comme prévu), sans oublier le super-héros Jeeg Robot qui montre ses muscles. Les bandes-annonce sont nombreuses avec La Colle, La Planète des Singes, Alien : Covenant, Cars 3 ou encore House of Cards.

Un braquage du troisième âge, un thriller sur fond de racisme

Demain, une comédie un peu particulière sera à l'affiche : Braquage à l'ancienne, où Going in Style en version originale. Il s'agit donc d'une adaptation du film qui porte le même nom de 1979 qui avait été réalisé par Martin Brest. L'histoire n'est pas sans rappeler d'une certaine manière celle du film Red (Retraités et Extrêmement Dangereux) avec trois octogénaires qui reprennent du service. Cette fois-ci, ils vont se lancer dans le braquage de banque, une activité qui n'est pas de tout repos pour Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin. Les moyennes sont de 6,8 sur 10 chez IMDb (métascore de 50 sur 100) et 5,7 sur 10 chez SensCritique.

Changeons de registre avec le thriller Get Out. Chris et Rose vont rendre visite à la famille de cette dernière dans le nord de l'État. « Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable ». Les moyennes sont pour le moment relativement élevées avec respectivement 8,0 et 7,3 sur 10, avec un métascore de 84 sur 100 chez IMDb.

Jeeg Robot le super-héros, le rôle de l'Homme dans l'univers ?

Si vous cherchez de l'action, alors On l’appelle Jeeg Robot pourrait vous intéresser. Ce film italien est un hommage aux mangas de Kotetsu Jeeg. Il retrace la vie d'un voyou qui va basculer lorsqu'il va faire trempette dans des eaux contenant des produits chimiques, ce qui va lui donner des pouvoirs de super-héros. Avec une force et une capacité de régénération à la Wolverine, il va continuer ses activités criminelles. Les moyennes sont de 6,5 et 7,3 chez IMDb de et SensCritique.

Envie d'explorer de nouveaux horizons ? Le documentaire Voyage of Time sera également à l'affiche dès demain. Il tentera d'apporter des éléments pour comprendre le « rôle de l’Homme dans le futur » et de répondre à une délicate question : « Après ces temps infinis, quel est le sens de notre passage sur Terre ? ». Il est réalisé par Terrence Malik, à qui nous devons également La Ligne rouge, Le Nouveau Monde et The Tree of Life qui a obtenu la Palme d'or à Cannes en 2011. IMDb lui attribue une moyenne de 6,6 sur 10 et un métascore de 68 sur 100 pour le moment, contre 6,0 sur 10 pour SensCritique.

Deux drames, un biopic : trois histoires bien différentes

Il y a plusieurs autres films à l'affiche, certains retraçant des histoires poignantes. De toutes mes forces (6,0 sur 10 chez SensCritique) s'intéresse à Nassim, un élève de première qui vient de perdre sa mère et vit dans un foyer pour adolescents.

Nous pouvons également citer Tunnel (7,0 de moyenne dans les deux cas), présentant un homme accidentellement enseveli sous un tunnel et enfin Emily Dickinson, A Quiet Passion (7,1 sur 10 et métascore de 78 sur 100 sur IMDb) un biopic sur la poétesse américaine.

Vous avez envie de revivre inlassablement les mêmes deux heures de colle ?

Universal Pictures propose une première bande-annonce pour La Colle, un film qui sortira le 19 juillet et dont le synopsis n'est pas sans rappeler Un Jour sans fin (et c'est peu de le dire). Dans un lycée un peu particulier, Benjamin doit venir faire deux heures de colle un samedi matin, avec la crème des cancres de son bahut.

Par « chance », Leila, dont il est secrètement amoureux, s'assoit juste à côté de lui. Mais les choses vont dégénérer : « Benjamin est bloqué dans une boucle temporelle : s’il s’éloigne de Leila plus de trois minutes, il est renvoyé au début de la colle ! Et tout ça parce que le génie de l’application Akinator a exaucé son vœu de la veille : "Je voudrais que Leila et moi on soit ensemble" ».

De la planète des singes à Alien, les humains prennent cher

À trois mois de sa sortie dans les salles de cinéma, La Planète des Singes - Suprématie se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce. Il s'agit du troisième volet du reboot de la saga tirée du roman de Pierre Boulle. Dans cet opus, « César et les Singes sont contraints de mener un combat dont ils ne veulent pas contre une armée d'Humains dirigée par un Colonel impitoyable ». Effets spéciaux et grosses bastons sont au programme.

Alors qu'Alien : Covenant sortira la semaine prochaine, la 20th Century Fox a mis en ligne une vidéo intitulée Prologue : La Traversée à l'occasion de l'Alien day le 26 avril dernier. On y découvre Elisabeth Shaw (incarnée par Noomi Rapace) ainsi que le robot David (alias Michael Fassbender) lors de leur voyage qui se déroule après la fin du film Prometheus.

Dans un registre tout aussi animé, La Momie vient de publier de nouvelles images via son compte Twitter. Pour rappel, dans le reboot de cette saga, on retrouve Tom Cruise dans le rôle principal :

Flash McQueen reprend du service, les Underwood n'ont jamais arrêté

Changeons de registre avec Cars 3, qui signera le retour sur grand écran de Flash McQueen, qui devra affronter un nouvel adversaire plus rapide et plus jeune que lui : Storm. La voiture rouge pourra néanmoins compter sur son expérience, son intelligence et ses amis pour tenter de faire la différence.

Hier, Netflix a mis en ligne une bande-annonce pour la saison 5 de House of Cards, qui promet d'être toujours aussi animée. « Le peuple américain ne sait pas ce qui est bon pour lui... moi je le sais. Je sais exactement de quoi ils ont tous besoin. Ils sont comme des enfants. » On vous laisse découvrir le reste dans la vidéo. Les nouveaux épisodes seront disponibles sur la plateforme de streaming dès le 30 mai.

Fear the Walking dead at night

Enchainons avec un film d'horreur : It comes at night. La question est bien évidemment de savoir qui/quoi arrive la nuit. Une chose est sûre, « il » ne vient pas en paix. Alors qu'il ne faut jamais sortir la nuit, on vous laisse deviner ce que vont faire certains. Dans les salles de cinéma dès le 9 juin 2017 aux États-Unis.

Enfin, terminons avec la troisième saison de Fear the Walking Dead, la série dérivée de Walking Dead. Celle-ci sera diffusée à partir de début juin sur la chaine AMC. Elle ne dure qu'une trentaine de secondes, mais cela ne l'empêche pas d'être relativement mouvementée.

En plus des dates de sorties pour les prochains films autour de la saga Star Wars (épisode IX le 24 mai 2019 et Han Solo le 25 mai 2018 outre-Atlantique), les studios Disney confirment le retour de Harrison Ford (pour la cinquième fois) dans le rôle d'Indiana Jones pour le 10 juillet 2020, avec de nouveau Steven Spielberg aux commandes.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.