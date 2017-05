AMD espère des bénéfices en 2017 avec Ryzen, mais échoue au premier trimestre

Les processeurs Ryzen sont arrivés sur le marché au début du mois de mars mais n'ont pas encore eu d'impact décisif sur les résultats d'AMD. La firme de Sunnyvale est toutefois plus que confiante sur la suite des évènements.

Coupons rapidement court au suspense. Non, nous ne verrons pas AMD renouer avec les bénéfices lors du premier trimestre 2017. Le lancement de Ryzen a largement profité au numéro deux du marché des processeurs pour PC, mais pas encore de manière suffisante pour dégager des profits dès son premier mois de commercialisation.

Des pertes et des espoirs

AMD a vu son chiffre d'affaires atteindre 984 millions de dollars sur le dernier trimestre, soit une progression de 18 % sur un an, tout de même. Pendant ce temps, la marge brute de l'entreprise a significativement augmenté, et s'établit à 34 %, soit deux points de mieux que l'an dernier, et qu'il y a trois mois.

Avec davantage de revenus et de meilleures marges, AMD est parvenu à réduire son déficit. Ses pertes opérationnelles s'élèvent ainsi à 29 millions de dollars au dernier trimestre, contre 68 millions de dollars un an plus tôt. Le résultat net reste quant à lui négatif, à hauteur de 73 millions de dollars, mais cela reste mieux qu'il y a un an, où les pertes atteignaient 109 millions de dollars.