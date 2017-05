LeBrief : Wikipédia bloqué en Turquie, Twitter veut être la nouvelle TV, Domino's intègre IFTTT

C'est l'heure de #LeBrief, notre bilan de l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies. Il contient toutes les informations qu'il ne faut pas manquer pour bien commencer la journée. Il est diffusé en accès libre.

Wikipédia bloqué en Turquie – Depuis le 29 avril, l’ensemble des éditions de l’encyclopédie est indisponible chez les FAI turcs, suite à une « mesure de protection » de la justice. En pleine répression de l’opposition politique, le site est accusé de contribuer à une campagne de dénigrement. Dans un tweet, Jimmy Wales annonce son soutien aux utilisateurs du site, qui semble bloqué jusqu’à nouvel ordre.

La Chine écrit son encyclopédie en ligne – La troisième édition de l'Encyclopédie chinoise doit arriver en ligne l’an prochain. 20 000 universitaires travaillent à rédiger 300 000 articles de 1 000 mots, dans le but de « dépasser » Wikipédia, dont l’accès est difficile depuis plus de dix ans. Le projet doit être de la même taille que l’encyclopédie libre, se voyant comme une « Grande Muraille de culture ».

Un benchmark pour Final Fantasy XIV : Stormblood – Alors que l'extension se prépare à débarquer, on peut d'ores et déjà en découvrir un morceau à travers une nouvelle vidéo et surtout un outil de mesure de performances.

Celui-ci prend la forme d'un fichier compressé d'un peu moins de 2 Go et nécessite une machine sous Windows 7 64 bits et DirectX 11 au minimum. Notez qu'il est aussi possible d'utiliser cet outil pour vous créer un personnage. De quoi occuper les jours fériés à venir.

Une bêta pour 7-Zip 17.00 – La nouvelle version de l'outil de compression de fichiers se prépare et cette première mouture apporte une meilleure gestion de la décompression, quelques corrections de bugs et autres améliorations apportées au code.

Twitter is the new TNT – Si Twitter diffuse depuis quelques temps déjà des programmes et autres évènements sportifs en direct, cette tendance va s'accélérer. Le réseau social a en effet annoncé 16 nouveaux partenariats du genre.

Ils concernent des émissions récurrentes proposées par BuzzFeed News ou The Verge ou des contenus diffusés tout au long de la journée par Bloomberg et Stadium. Si Twitter veut lutter avec la TV, il lui faudra néanmoins trouver des audiences qui se comptent en millions pour faire face à ce média qui dispose d'un autre avantage, de taille : un modèle économique viable et éprouvé.

Récupérez certains fonds d'écran de Fedora 26 – Alors que la prochaine version de l'OS est attendue pour juin, il est possible de découvrir et de télécharger certains des fonds d'écran qui y seront disponibles. Ils sont le résultat d'une élection organisée parmi près d'une soixantaine de candidats ayant proposé une centaine d'images.

House of Cards de retour le 30 mai – Le couple Underwood revient à la fin du mois sur Netflix pour une cinquième saison. Elle s'annonce plutôt musclée à en croire sa bande-annonce, dont la punchline est « Le peuple Américain ne sait pas ce qui est bon pour lui... moi je le sais ».

Orange Is The New Black en fuite – Un groupe de pirates, The Dark Overlord, a publié les dix premiers épisodes de la saison 5, après que le studio et Netflix ont refusé de payer une rançon d’au moins 50 bitcoins (65 000 euros). Sur Twitter, les pirates menacent d’autres diffuseurs, dont ABC, Fox et Nat Geo. Netflix répond qu’un prestataire populaire chez les studios TV a été compromis et que les forces de l’ordre sont désormais impliquées.

Clap de fin pour Amazon Underground – Lancé il y a près de deux ans, ce service permettait de profiter d’applications et jeux gratuitement en échange de publicité et de la revente de certaines données sur son utilisation. L’accès aux applications pour les terminaux Android prendra fin cet été, tandis qu’Amazon Underground fermera définitivement ses portes en 2019, y compris sur les tablettes Fire du revendeur.

La fusée Saturn V de la NASA en Lego – Bonne nouvelle pour les amateurs des petites briques qui s’intéressent aussi à l’exploration spatiale. Dès le 1er juin, Lego proposera un kit pour construire l’énorme lanceur de l’agence américaine. Une fois terminée, la fusée mesurera près de 1 mètre de hauteur. Son tarif recommandé : 119,99 euros tout de même.

Un étui universel avec clavier Bluetooth pour tablettes – Logitech propose désormais son Universal Folio qui s’adapte sur la « plupart des tablettes de 9 à 10 pouces », sous Android ou iOS. Il est d’ores et déjà disponible, pour 69,99 euros.

Nouveau lancement pour SpaceX – Cette fois, c’est un satellite militaire qui a été mis en orbite pour le compte du National Reconnaissance Office (une agence de renseignement). La société est encore parvenue à récupérer le premier étage de sa fusée.

Domino’s Pizza débarque sur IFTTT – La chaine de restauration propose quatre déclencheurs en fonction de l’état de votre commande : préparation, cuisson, prêt pour être livrée ou emportée… que vous pouvez relier à n'importe quel autre service proposé par le site. Reste maintenant à voir à quoi cela peut bien servir.

Des tunnels urbains pour désengorger le trafic ? – C’est le nouveau projet un peu fou dans lequel s’est lancé Elon Musk avec The Boring Company. Dans une vidéo, on découvre le principe de fonctionnement général : des ascenseurs s’occupent de faire monter/descendre les voitures, qui sont transportées sur des plateformes automatisées. Il ne s’agit pour le moment que d’un concept.

Google publie les correctifs de mai pour Android – Plusieurs dizaines de failles de sécurité sont à nouveau corrigées ce mois-ci sur le système mobile. Les Pixel (XL), Pixel C, Nexus 5X/6/6P/9 et Nexus Player sont tous mis à jour. Les Nexus 6 et 9 restent pour rappel en Android 7.1.1.

Comme d’habitude, la mise à jour est diffusée directement à ces appareils. Les utilisateurs peuvent cependant récupérer les images d’usine et celles diffusées en OTA (sans remise à zéro de l'appareil) depuis le site de Google. Pour les autres constructeurs, tout dépendra de leur réactivité.

Grosses retouches pour Microsoft Teams – Le concurrent de Slack reçoit d’importantes améliorations. Sur iOS, il s’adapte mieux aux iPad, l’utilisateur peut créer de nouveaux canaux, ajouter/supprimer des membres ou encore participer aux appels vidéo. Sur Windows 10 Mobile, on trouve les mentions, l'ouverture directe des emails dans l’interface, la prise en charge par une solution MDM, la création de canaux ou encore le SSO avec Office 365.

Un an de garantie supplémentaire pour l’Apple Watch – La première génération de montres pouvait souffrir d’un souci de batterie qui enflait. La société lui ajoute donc une troisième année de garantie pour les appareils concernés, active depuis le 24 avril selon une note récupérée par 9to5mac.

Même sur Switch, Mario reste bankable – Le lancement de Mario Kart 8 sur Switch ne sera pas passé inaperçu. Alors que le titre a déjà connu une belle carrière sur Wii U avec 8,31 millions d’exemplaires vendus (sur 13,5 millions de consoles), il a effectué un départ sur les chapeaux de roues. En effet, déjà 459 000 copies ont trouvé preneur lors de son premier jour de commercialisation, un score de bon augure pour la suite.

Oculus sèche l’E3 – En pleine restructuration après le départ de son fondateur Palmer Luckey, Oculus a décidé de ne pas se rendre à l’E3 cette année. Une première depuis 2014. Le casque de réalité virtuelle de la filiale de Facebook devrait toutefois être présent sur de nombreux stands, plusieurs studios et éditeurs prévoyant de lancer des titres VR dans les mois et années à venir.

Verizon cède 29 data centers à Equinix – Le nouveau propriétaire de Yahoo a fait entrer un peu de cash dans ses caisses ce week-end en finalisant la vente de 29 de ses data centers, entamée en décembre dernier. L’acheteur n’est autre qu’Equinix, un spécialiste du secteur qui dispose désormais de 179 sites tout autour du monde. Montant de la transaction : 3,6 milliards de dollars.

Cisco croque un spécialiste du « cloud » pour 610 millions de dollars – Cisco poursuit sa série d’acquisitions entamée en 2015. La dix-neuvième a été bouclée ces jours-ci et concerne Viptela, une jeune pousse spécialisée dans le « cloud » et plus particulièrement dans le domaine du SD-WAN (Software definied wide area network). Pour cette pépite, Cisco déboursera 610 millions de dollars. Une paille pour le géant américain qui dort sur 70 milliards de dollars de liquidités.

Une conférence de Microsoft sur l’éducation cet après-midi – Comme prévu, c’est aujourd’hui que l’éditeur présentera certains nouveaux produits destinés à l’éducation. On s’attend ainsi à un nouveau membre dans la famille Surface (concurrent des Chromebook) ou encore à des annonces sur Office. Réponses cet après-midi à 15h30 avec un flux vidéo en direct