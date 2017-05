Pour le CNNum, la libre circulation des données en Europe passe aussi par les plateformes

À la Commission européenne, le Conseil national du numérique répond que la libre circulation des données pose un large nombre de questions. La distinction entre données personnelles ou non, les rapports de force entre acteurs européens et mondiaux et les accords de libre échange doivent être des sujets de grande vigilance, pense l'institution.

La libre circulation des données non personnelles dans l'Union européenne ne sera pas forcément simple, argue le Conseil national du numérique (CNNum). Dans un avis publié vendredi 28 avril , il « interpelle » la Commission européenne, qui avait lancé une consultation publique sur le sujet en janvier, dans le cadre du marché unique numérique.

L'idée est de briser les barrières à la libre circulation des données entre les États membres. Le but, bien entendu, est de permettre aux entreprises d'exploiter le plein potentiel de l'Europe numérique, en harmonisant le traitement dans les 28 pays de l'Union. Alors que les données personnelles sont protégées via deux futurs règlements stricts (RGPD et ePrivacy), les autres doivent être exploitées au mieux pour produire de la valeur dans nos contrées.

L'approche de la Commission est donc de supprimer les frontières entre pays. Pourtant, pour le Conseil national du numérique, les silos des services en ligne sont un souci au moins aussi grand que les frontières nationales, alors que la différence entre les informations privées et les autres reste encore à garantir.

Des données réellement non personnelles ?