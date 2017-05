Netflix en 4K sur PC : NVIDIA prépare un nouveau pilote pour assurer le support des GeForce

Il sera bientôt possible d'utiliser Netflix en 4K sur votre ordinateur si vous disposez d'une carte graphique NVIDIA. Le constructeur prépare un pilote lui permettant de profiter d'une telle fonctionnalité. Il est pour le moment en test via le programme Windows Insider.

Il y a quelques mois, on apprenait que la 4K débarquait enfin sur Netflix à travers nos PC. Mais cette fonctionnalité était plutôt restrictive, puisqu'elle nécessitait l'utilisateur du navigateur Edge et d'un processeur Intel de la génération Kaby Lake (Core de 7e génération) au minimum. Et ce, alors que des GPU récents auraient pu faire de même, l'accès à la 4K sur la SHIELD de NVIDIA (renforcé il y a peu) en étant un bon exemple.

Cela devrait bientôt changer si l'on en croit une page mise en ligne il y a quelques jours par NVIDIA. Dans celle-ci, on apprend qu'une pré-version permettra de profiter de la 4K sur Netflix avec une GeForce. Il ne s'agit par contre pour le moment que d'un test avec une portée assez limitée.

En effet, pour en profiter il faut disposer du pilote 381.74 diffusé uniquement via le programme Windows Insider (voir notre guide pour y participer), d'un GPU de la génération Pascal (GeForce GTX 1050 ou plus) et d'un écran intégrant la technologie de protection HDCP 2.2.

Dans le cas d'une solution multi-écran, si l'un d'entre eux ne gère pas HDCP 2.2, il devra être désactivé pour que vous puissiez profiter de la 4K, sinon la définition disponible se limitera au 1080p. Si vous disposez de plusieurs GPU, cela ne fonctionnera pas pour le moment, sauf si les GPU ne sont pas reliés ensemble.

Bien entendu, les restrictions classiques de la 4K chez Netflix s'appliquent comme le besoin de disposer d'un abonnement compatible et d'un débit d'au moins 25 Mb/s. Cela fonctionnera aussi bien au sein de Microsoft Edge que l'application du Windows Store. Pour le moment, rien n'a encore été annoncé concernant Chrome ou Firefox.