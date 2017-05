Microsoft aimerait voir un Netflix du jeu vidéo éclore et vendre Azure aux studios

Le marché du jeu vidéo est en pleine évolution et Phil Spencer, le responsable de la branche Xbox de Microsoft, en est bien conscient. Selon lui, l'industrie vidéoludique a besoin d'un Netflix, afin de toucher de nouveaux publics, ce alors que les éditeurs tentent d'allonger la durée d'exploitation de leurs titres.

S'il y a encore quelques années, de nombreux éditeurs se contentaient de lancer de plus en plus de jeux chaque année pour faire leur beurre, cette époque semble désormais révolue. C'est en tous cas ce que pense Phil Spencer, le boss final de la section Xbox de Microsoft. Selon lui, l'avenir se trouve dans un tout autre concept, celui de « Games as a service » ou GaaS.

Le constat : la durée de vie commerciale des jeux s'allonge