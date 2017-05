ANFR : plus de débits et moins d'exposition aux ondes avec les « petites antennes » 4G

L'ANFR a publié un bilan préliminaire de l'utilisation de « petites antennes » afin d'améliorer la couverture mobile. Celui-ci met en avant une forte augmentation des débits. Concernant l'exposition aux ondes, elle est « fortement » diminuée dans le cas du smartphone et légèrement en hausse pour les antennes.

Ce n'est pas un secret : depuis plusieurs années, les opérateurs de téléphonie mobile se livrent une guerre de communication sur la qualité, l'étendue et les performances de leurs réseaux mobiles respectifs. D'après le dernier recensement de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), il y a actuellement près de 30 000 sites 4G en service (qui peuvent disposer de plusieurs antennes) sur la métropole, tous opérateurs confondus.

Cela ne suffit pour autant pas à couvrir toute la France (en population ou territoire) et/ou apporter un débit suffisant à tous les utilisateurs. Afin d'améliorer la situation, l'ANFR et Orange avaient annoncé la mise en place d'une expérimentation avec des « petites antennes » (ou small cells). Leur but de l'opération est de permettre d'« écouler de plus en plus de trafic, du fait des nouveaux usages des citoyens », mais pas uniquement. L'étude montre que le niveau d'exposition aux ondes est parfois moins important.

Portée réduite, mais surtout un débit plus important