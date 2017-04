next@acer : À New York, le taïwanais renouvelle sa gamme de produits sans révolutionner le genre

Acer vient de dévoiler de nombreux produits. Il est ainsi question de nouveaux portables Aspire, Swift et Switch, de l'arrivée d'Optane sur des machines tout-en-un, de Ryzen sur les ordinateurs fixes, de vidéoprojecteurs 4K etc. Mais la marque est-elle encore capable de nous surprendre ?

Hier, Acer invitait de nombreux journalistes à une conférence de presse en grande pompe à New York. Baptisée « next@acer », elle était l'occasion pour le constructeur de dévoiler une (très) longue liste de nouveautés sur les ordinateurs, les objets connectés, les périphériques et la réalité virtuelle.

L'objectif était de montrer l'activité de la marque sur tous les terrains alors que la concurrence se fait de plus en plus vigoureuse et que le besoin de diversification s'intensifie.

Le fabricant affirme avoir réalisé à cette occasion « en première mondiale des démonstrations de réalité mixte de Windows avec le casque Acer ». Il en profite aussi pour rappeler qu'il propose depuis le mois de mars des kits de développement Windows Mixed Reality, mais rien de plus. Dans la pratique, on ne saura toujours pas quand et à quel tarif un casque verra le jour. Cela rappelle un peu l'annonce de Lenovo au CES de Las Vegas (entre autres).

Nouveaux portables Aspire 1 à 7, à partir de 269 euros

Mais passons plutôt au concret avec le renouvellement des portables Aspire. Pour rappel, cette série s'organise en quatre gammes distinctes : « l’Aspire 1 et l’Aspire 3 dédiés aux familles et aux étudiants, l’Aspire 5 pratique et généraliste jusqu’au modèle haut de gamme Aspire 7 ».

L'Aspire 1 intègre un Celeron ou un Atom d'Intel, un écran HD de 14 pouces, 4 Go de mémoire vive et 32 ou 64 Go de stockage eMMC dans un châssis de 18 mm d'épaisseur, pour un poids de 1,65 kg. L'Aspire 3 reprend la même base, mais avec la possibilité de grimper jusqu'à une définition Full HD en 15,6 pouces. Le processeur peut être un modèle Core avec un maximum de 12 Go de mémoire.

L'Aspire 5 de 15,6 pouces exploite pour sa part un CPU Intel Core de 7e génération avec une GeForce de NVIDIA (modèle non précisé). Le stockage peut grimper jusqu'à 2 To, avec un SSD M.2 de 256 Go en plus, tandis que la connectique comprend de l'USB 3.1 Gen 1 Type-C.

Enfin l'Aspire 7 propose encore plus de puissance (sur le processeur, la mémoire vive et le stockage), dans des versions de 15 à 17 pouces avec un châssis en aluminium. L'annonce d'Acer avec les détails techniques des nouveaux Aspire se trouve par là.

Toute la gamme sera disponible à partir du mois d'août en France, pour des tarifs qui débuteront à 269, 399, 549 et 899 euros respectivement. Ici, il n'y a donc rien de bien exceptionnel, et l'on fait face à une série de produits classiques qui ont droit à des composants récents.

Des ultra portables Swift de 13,3 à 15,6 pouces, dès 399 euros