Icône promotionnelle installée via ses pilotes graphiques : AMD fait machine arrière et s'excuse

Les pilotes Crimson ReLive Edition 14.4.4 d'AMD plaçaient une icône faisant la promotion de Quake Champions sur le bureau des utilisateurs, à leur insu. Critiquée, la société a rapidement décidé de retirer cette « fonctionnalité ».

AMD vient de publier la nouvelle version 14.4.4 de ses pilotes Crimson ReLive Edition. Entre des améliorations de performances et quelques bugs, une autre nouveauté avait été mise en place sans que le constructeur ne s'en vante : l'ajout d'une icône promotionnelle sur le bureau des utilisateurs.

Récemment, AMD a en effet signé un partenariat avec Bethesda. Celui-ci prend différentes formes de la classique vidéo de propag... promotion à la mise en avant des jeux de l'éditeur dans des emails envoyés via les newsletters de la marque. Cette fois, c'était un raccourci vers le site de Quake Champions qui était installée par défaut. Celui-ci utilisait un lien tracké afin de mesurer l'efficacité de la méthode.

Mais cela n'a pas été du goût de tout le monde, comme l'on pouvait s'y attendre. Rapidement critiqué, AMD a néanmoins réagit dans la nuit à travers un tweet de Terry Makedown qui a indiqué que « le package sans l'icône a été mis en ligne. Nous vous avons entendu. Désolé » :

Some of you didnt like game icons installed so we just updated the Radeon Software package without one. We heard you. Sorry.