Newsgroups : condamné pour contrefaçon, Newsoo se pourvoit en cassation

Le gérant de Newsoo a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 20 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon et mise à disposition d’un logiciel spécialement destiné au piratage. Il se pourvoit en cassation. Explication de sa démarche défendue par Me Olivier Iteanu.

Selon les informations en notre possession, son avocat Me Olivier Iteanu a affûté ses arguments pour faire réformer l’arrêt du 31 mars 2017. La Cour d’appel de Colmar a en effet confirmé le jugement de première instance du tribunal correctionnel de Strasbourg, rendu le 21 octobre 2016, pour condamner Cédric S. à 6 mois de prison avec sursis et 20 000 euros de dommages et intérêts à verser à la SACEM.

Rappelons que les juges avaient notamment pris appui sur les multiples messages de l’administrateur qui incitaient à l’usage de sa solution pour contourner les griffes de la Hadopi. De même, ils lui ont reproché d’avoir sélectionné les newsgroups, en piochant surtout dans ceux dédiés à l’échange des contenus contrefaits. Autant de faits qui l’ont poussé à lui refuser le statut de fournisseur d’accès aux newsgroups comme celui d’hébergeur, et à constater des faits de contrefaçon et de mise à disposition d’un logiciel spécialement destiné aux échanges illicites.

Newsoo ? Un fournisseur d’accès selon Me Iteanu